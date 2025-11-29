Economia Indiei accelerează peste aşteptări, cu un avans de 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, în pofida tarifelor americane de 50%

Economia Indiei a crescut cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, depăşind estimările analiştilor, chiar dacă exporturile au fost parţial afectate de tarifele de 50% impuse de Statele Unite începând cu luna august, relatează CNBC.

Creşterea s-a accelerat faţă de avansul de 7,8% din trimestrul precedent, susţinută de o revenire puternică în industrie, construcţii şi consum intern. Un sondaj Reuters anticipase un ritm de 7,3%.

PIB-ul nominal al Indiei a crescut cu 8,7% în aceeaşi perioadă, în linie cu trimestrul anterior. Guvernul a indicat că serviciile financiare, imobiliare şi profesionale au menţinut un ritm ”substanţial” de creştere, de 10,2%.

Consumul intern a fost temporar temperat în vară din cauza anticipării reducerilor de taxe, însă cererea a explodat în octombrie, odată cu tăierile masive ale taxei pe bunuri şi servicii (GST) şi cu ajustările anterioare ale impozitului pe venit. Vânzările auto şi de aur au atins niveluri record, în timp ce deficitul comercial al Indiei a crescut pe fondul importurilor mari de aur şi exporturilor slabe.

Tarifele americane de 50% asupra unor bunuri indiene au intrat în vigoare în august, iar New Delhi a încercat să atenueze impactul prin reduceri de taxe pentru stimularea consumului intern.

Fondul Monetar Internaţional estimează că economia Indiei va continua să crească solid, cu un avans de 6,6% în anul fiscal 2026 şi 6,2% în 2027, în contextul în care un acord comercial cu SUA rămâne întârziat.

FMI se aşteaptă ca exporturile de mărfuri să scadă cu 5,8% în 2026, în timp ce importurile vor avansa cu 2,4%, împingând India spre statutul de economie de 5.000 de miliarde de dolari până în 2029.

”În pofida vânturilor externe potrivnice, creşterea va rămâne robustă, susţinută de condiţii interne favorabile”, a transmis FMI.