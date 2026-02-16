Economia Japoniei a crescut în anul 2025 cu 1,1%

Economia Japoniei a crescut într-un ritm anual anemic de 0,2% în ultimul trimestru din 2025, a anunţat luni guvernul nipon, cu o creştere pentru întregul an 2025 de doar 1,1%, scrie Japan Today.

Consumul privat a crescut într-un ritm anualizat de 0,4% în perioada octombrie-decembrie, dar acest lucru a fost compensat de o scădere de 1,1% a exporturilor, arată cele mai recente date preliminare ajustate sezonier.

Economia Japoniei, dependentă de exporturi, a fost zdruncinată de tarifele impuse de preşedintele Donald Trump. Se aşteaptă ca prim-ministrul Sanae Takaichi să implementeze politici care să contribuie la relansarea economiei după o victorie zdrobitoare obţinută la alegerile generale de la începutul acestei luni.

Takaichi a promis că va cheltui mai mult şi va suspenda taxa pe vânzările de alimente din Japonia, printre alte măsuri.

PIB-ul Japoniei s-a contractat cu 0,7% în perioada iulie-septembrie, faţă de trimestrul precedent, după o creştere de 0,5% în perioada aprilie-iunie. De când economia a revenit pe ritmul de creştere în ultimul trimestru, ţara a evitat la limită o recesiune tehnică, ceea ce reprezintă două trimestre consecutive de contracţie.

Pe bază trimestrială, economia a crescut cu 0,1% în perioada octombrie-decembrie, a raportat Cabinetul.

Creşterea de 1,1% de anul trecut a fost cea mai rapidă din 2022, când Japonia se recupera după perturbările cauzate de pandemia de COVID-19.

Guvernul estimează că economia va creşte, pe termen scurt, cu un ritm mediu de aproximativ 0,6%.