Economia SUA a înregistrat o creștere de 2,2% în 2025, o încetinire față de avansul de 2,8% din 2024

Economia SUA a înregistrat, pe ansamblul anului trecut, o creștere de 2,2%, o încetinire față de avansul de 2,8% din 2024 și de 2,9% din 2023, transmit AP și Reuters.

Prima economie a lumii a consemnat o creștere anuală de doar 1,4% în trimestrul patru din 2025, pe fondul perturbărilor provocat de paralizia bugetară și a moderării cheltuielilor de consum, a anunțat vineri Departamentul Comerțului din SUA. Analiștii se așteaptă ca reducerile fiscale și investițiile în AI (inteligența artificială) să sprijine activitatea economică anul acesta.

Analiștii se așteptau la un avans anual de 3% al PIB-ului SUA în ultimele trei luni din 2025, după ce în trimestrul trei s-a înregistrat o expansiune de 4,4%, iar în trimestrul doi o creștere de 3,8%.

Studiile sugerează că majorarea cheltuielilor de consum a fost condusă de gospodăriile cu venituri mai ridicate, datorită boom-ului de pe piața bursieră care a sporit bogăția gospodăriilor. În contrast, consumatorii cu venituri medii sau mai reduse sunt afectați de majorarea costului vieții, provocat de taxele vamale impuse de președintele Donald Trump, susțin economiștii, ceea ce creează așa numita economie în formă de K.

Aceste evoluții au creat ceea ce economiștii și adversarii lui Trump au numit ”criza accesibilității”. Doar 181.000 de locuri de muncă au fost create anul trecut, cele mai puține, exceptând pandemia, de la recesiunea din 2009 și un declin sever față de un nivel de 1,459 milioane în 2024. Rata șomajului a crescut anul trecut la 4,3%, de la 4% în 2024.

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut în trimestrul patru din 2025 cu doar 2,2%, după un avans de 3,5% în precedentele trei luni.

Economiștii spun că aceste cheltuieli provin în special de la gospodăriile cu venituri mai ridicate și vin în detrimentul economisirii, în condițiile în care inflația a erodat puterea de cumpărare.