Economia SUA a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie, iar rata şomajului a urcat la 4,4%.

Economia americană a pierdut locuri de muncă în februarie, o lună afectată de vremea severă de iarnă şi de o grevă la un mare furnizor de servicii medicale, potrivit datelor neaşteptat de proaste publicate vineri de Biroul pentru Statistică a Muncii (BLS), transmite CNBC.

Numărul locurilor de muncă din afara agriculturii (nonfarm payrolls) a scăzut cu 92.000 în februarie, în condiţiile în care analiştii estimau o creştere de aproximativ 50.000. De asemenea, cifra pentru ianuarie a fost revizuită în scădere, la 126.000 de locuri de muncă.

Este a treia lună din ultimele cinci în care economia americană înregistrează scăderi ale numărului de locuri de muncă, după ce o revizuire a arătat că şi în decembrie a existat un declin de 17.000 de posturi.

În acelaşi timp, rata şomajului a crescut la 4,4%, pe fondul scăderilor de locuri de muncă în mai multe sectoare economice. O măsură mai largă a şomajului, care include persoanele descurajate şi pe cele care lucrează part-time din motive economice, a coborât însă la 7,9%, cu 0,2 puncte procentuale sub nivelul din ianuarie.

Sectorul sănătăţii, unul dintre principalele motoare ale creşterii ocupării forţei de muncă în ultimul an, a pierdut 28.000 de locuri de muncă, în mare parte din cauza unei greve la Kaiser Permanente care a implicat peste 30.000 de angajaţi din Hawaii şi California. Greva s-a încheiat între timp, dar a coincis cu perioada de colectare a datelor pentru raportul oficial.

Deşi piaţa muncii a arătat slăbiciune, salariile au crescut peste aşteptări. Câştigul mediu orar a urcat cu 0,4% faţă de luna precedentă şi cu 3,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Speranţele că piaţa muncii se stabilizează ar putea fi premature”, a declarat Mary Daly, preşedinta Rezervei Federale din San Francisco, pentru CNBC. Ea a avertizat că inflaţia rămâne peste ţintă, iar creşterea recentă a preţurilor petrolului, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, reprezintă un risc suplimentar pentru economie.

Mai multe sectoare au raportat scăderi ale ocupării forţei de muncă. Domeniul serviciilor informatice a pierdut 11.000 de locuri de muncă, într-un context în care reducerile legate de utilizarea inteligenţei artificiale continuă de aproape un an. Industria prelucrătoare a pierdut 12.000 de locuri de muncă, în ciuda tarifelor comerciale menite să readucă producţia în Statele Unite.

Numărul angajaţilor guvernului federal a scăzut cu 10.000 în februarie. Potrivit BLS, reducerea personalului din sectorul public a dus la dispariţia a aproximativ 330.000 de locuri de muncă, sau 11% din totalul forţei de muncă federale, din octombrie 2024 până în prezent.

Transporturile şi depozitarea au pierdut 11.000 de locuri de muncă, iar sectorul construcţiilor a scăzut cu 11.000, după o creştere puternică în ianuarie. Printre puţinele domenii în creştere s-a numărat asistenţa socială, care a adăugat 9.000 de locuri de muncă.

Şomajul pe termen lung a crescut, durata medie a perioadei de şomaj ajungând la 25,7 săptămâni, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021.

Economiştii spun că rezultatul reflectă o combinaţie de factori temporari. Thomas Simons, economist la Jefferies, a descris scăderea locurilor de muncă drept ”o furtună perfectă de factori temporari”, inclusiv vremea severă şi greva din sistemul medical.

Datele apar într-un context economic mixt. Inflaţia a încetinit în ultimele luni, însă creşterea preţurilor la combustibili, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu şi perturbările transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, a ridicat temeri privind o nouă accelerare a preţurilor.

După publicarea raportului privind piaţa muncii, investitorii au început să anticipeze că Rezerva Federală ar putea reduce dobânzile în iulie şi că până la sfârşitul anului ar putea avea loc două reduceri ale acestora, potrivit datelor din piaţa futures analizate de CME Group.