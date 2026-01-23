Economia SUA, cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani

Stimulată de majorarea cheltuielilor de consum, economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani în perioada iulie-septembrie 2025, transmit Reuters și AP.

Departamentul american al Comerțului a anunțat joi că Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 4,4% în trimestrul trei din 2025, după ce inițial raportase un avans de 4,3%. Este cel mai rapid ritm de creștere din trimestrul trei din 2023. Analiștii se așteptau ca datele privind PIB-ul să nu fie revizuite.

În trimestrul doi din 2025 economia SUA a înregistrat o expansiune de 3,8%

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut în trimestrul trei din 2025 cu 3,5%, după un avans de 2,5% în precedentele trei luni. Majorarea exporturilor și scăderea importurilor au contribuit de asemenea la creșterea robustă din perioada iulie-septembrie 2025.

Economia a rămas rezilientă, în pofida incertitudinilor provocate de politicile președintelui Donald Trump, în special taxele vamale suplimentare.

În pofida cifrelor solide, mulți americani sunt nemulțumiți de starea economiei, în special de costul ridicat al vieții.

Studiile sugerează că majorarea cheltuielilor de consum a fost condusă de gospodăriile cu venituri mai ridicate, datorită boom-ului de pe piața bursieră care a sporit bogăția gospodăriilor. În contrast, consumatorii cu venituri medii sau mai reduse sunt afectați de majorarea costului vieții, provocat de taxele vamale impuse de președintele Donald Trump, susțin economiștii, ceea ce creează așa numita economie în formă de K.

Fenomenul se observă și în rândul companiilor. Majoritatea firmelor mari au făcut față șocului provocat de taxele vamale, care au dus la majorarea costurilor, și investesc în inteligența artificială (AI). Dar firmele mai mici au dificultăți din cauza tarifelor, avertizează economiștii.

Și piața muncii arată mai puțin bine decât economia în ansamblu. Din martie, angajatorii americani au creat doar 28.000 locuri de muncă pe lună. În perioada 2021-2023 angajările au crescut semnificativ, și au fost create 400.000 locuri de muncă pe lună. Totuși, rata șomajului rămâne la un nivel redus, de 4,4%, datele sugerând că firmele sunt reticente în a face angajări, dar și concedieri.

În decembrie, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis reducerea dobânzii de referință cu 0,25%, la un interval cuprins între 3,50% și 3,75%, în linie cu estimările, dar oficialii Fed au indicat că nu se așteaptă în viitorul apropiat la scăderea costurilor de împrumut, pe fondul temerilor privind situația de pe piața muncii și a inflației.