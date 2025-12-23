Economia SUA, cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani

Ritmul de creștere al economiei SUA a accelerat în trimestrul trei din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de consum, dar de atunci impulsul pare să fi încetinit, în urma majorării costului vieții și a paraliziei activității Guvernului, transmit Reuters și AP.

Departamentul american al Comerțului a anunțat marți că Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 4,3% în trimestrul trei din 2025, după un avans de 3,8% în precedentele trei luni. Este cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani și peste estimările analiștilor, de 3%.

Creșterea din perioada iulie-septembrie 2025 a fost sprijinită de majorarea cheltuielilor de consum și a celor guvernamentale, și de creșterea exporturilor.

Cifrele privind evoluția economiei au fost publicate cu întârziere din cauza închiderii guvernului de 43 de zile între octombrie și noiembrie, ceea ce a perturbat colectarea datelor.

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut în trimestrul trei din 2025 cu 3,5%, după un avans de 2,5% în precedentele trei luni.

O mare parte din accelerarea cheltuielilor de consum a fost determinată de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari pentru achiziționarea vehiculelor electrice (EV). Pe piața din SUA, expirarea creditului fiscal ar urma să provoace anul acesta primul declin al vânzărilor începând din 2019, apreciază analiștii.

Studiile sugerează că majorarea cheltuielilor de consum a fost condusă de gospodăriile cu venituri mai ridicate, datorită boom-ului de pe piața bursieră care a sporit bogăția gospodăriilor. În contrast, consumatorii cu venituri medii sau mai reduse sunt afectați de majorarea costului vieții, provocat de taxele vamale impuse de președintele Donald Trump, susțin economiștii, ceea ce creează așa numita economie în formă de K.

Fenomenul se observă și în rândul companiilor. Majoritatea firmelor mari au făcut față șocului provocat de taxele vamale, care au dus la majorarea costurilor, și investesc în inteligența artificială (AI). Dar firmele mai mici au dificultăți din cauza tarifelor, avertizează economiștii.

Luna aceasta, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis reducerea dobânzii de referință cu 0,25%, la un interval cuprins între 3,50% și 3,75%, în linie cu estimările, dar oficialii Fed au indicat că nu se așteaptă în viitorul apropiat la scăderea costurilor de împrumut, pe fondul temerilor privind situația de pe piața muncii și a inflației.