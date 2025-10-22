Economistul șef al BCE avertizează asupra expunerii băncilor la dolari

Băncile din zona euro ar putea fi sub presiune într-un scenariu în care se oprește finanțarea în dolari, ceea ce le-ar putea forța în mod potențial să reducă creditele acordate economiei, a avertizat marți economistul șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, transmite Reuters.

”Prezența combinată a expunerii unui bilanț masiv denominat în dolari și finanțarea volatilă fac ca schimbările rapide în aceste expuneri să nu poată fi exluse”, a explicat oficialul BCE.

Acesta a adăugat că sporirea probabilității unui astfel de risc va genera presiune asupra bilanțurilor băncilor și ”ar putea afecta creditarea economiei”.

Conform unui raport recent publicat de Banca Centrală Europeană, dolarul a continuat anul trecut să piardă din cota de piață de monedă dominantă pe plan mondial, dar euro nu a fost principalul beneficiar, ci rivalii mai mici și aurul.

Numai în 2024, dolarul a pierdut două puncte procentuale din cota sa în rezervele valutare globale. În timp ce euro a avut câștiguri reduse, principalii câștigători au fost yenul japonez și dolarul canadian, conform BCE.

Deși dolarul încă avea 58% din cota de piață a rezervelor valutare globale la finalul anului trecut, în ultimul deceniu s-a înregistrat un declin de 10 puncte procentuale, în timp ce ponderea euro s-a menținut stabilă, sub 20%.

Un alt mare câștigător în 2024 a fost aurul, băncile centrale majorându-și deținerile de aur cu peste 1.000 tone, un ritm record și dublu față de nivelul mediu anual din deceniul precedent. ”Datele studiului sugerează că două treimi din băncile centrale au investit în aur în scopul diversificării, în timp ce două cincimi ca protecție față de riscurile geopolitice”, se arată în raport.

Când toate rezervele valutare sunt puse împreună, aurul este responsabil pentru 20%, și euro pentru 16%, susține BCE.