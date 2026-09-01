Ediția a 49-a a programului ‘Litoralul pentru Toți’ debutează marți, cu tarife care pornesc de la 39 lei/persoană/noapte

Ediția de toamnă 2026 a programului social ‘Litoralul pentru Toți’ debutează marți și se derulează până în data de 30 septembrie 2026, cu tarife care pornesc de la 39 lei/persoană/noapte.

Lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc în anul 2001, programul ajunge acum la cea de-a 49-a ediție. După mai bine de două decenii, obiectivul a rămas neschimbat: vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival, printr-un program inițiat și coordonat de FPTR și susținut prin participarea operatorilor economici de pe litoral, menționează într-un comunicat al federației.

Circa 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice sunt înscrise în acest program, iar o noutate a acestei ediții este schimbarea listei de participanți, în contextul în care 24 dintre unitățile înscrise acum nu au participat la ediția din primăvară.

‘Ediția din această toamnă are loc în ‘Anul Calității în Turism’, inițiativă lansată de FPTR pentru anul 2026 și preluată de operatorii economici. Mesajul FPTR este simplu: un tarif mai mic în extrasezon trebuie să vină împreună cu servicii corecte’, se subliniază în comunicat.

Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 lei/persoană/noapte, în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare – unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii All Inclusive.

Astfel, tarifele pornesc de la: 39 de lei în Eforie Nord; 58 de lei în Neptun-Olimp; 60 de lei în Costinești; 65 lei în Mamaia Nord și Eforie Sud; 69 lei în Mamaia; 74 lei în Jupiter; 77 lei în Saturn; 80 de lei în Vama Veche; 108 lei în Mangalia.

Chiar dacă perioada oficială a programului este 1 – 30 septembrie 2026, unele unități au transmis oferte care continuă și în luna octombrie, se mai precizează în comunicat.

‘După 49 de ediții, ‘Litoralul pentru Toți’ continuă să atragă unități noi și să readucă în program operatori care nu au mai participat în ultimele ediții. Am declarat 2026 ‘Anul Calității în Turism’ pentru că turismul românesc trebuie să câștige în fața destinațiilor externe prin servicii, profesionalism și un raport corect între preț și ceea ce așteaptă să primească turistul. Turistul care vine la mare în septembrie este la fel de important ca turistul din plin sezon și trebuie să plece mulțumit, cu dorința de a reveni’, a declarat președintele FPTR, Dragoș Răducan.

Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută mini vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.