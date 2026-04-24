ELCEN a lansat licitația pentru centrala nouă de cogenerare de la CTE Progresu

Electrocentrale București SA (ELCEN) a lansat licitația pentru construirea noii centrale de cogenerare de la CTE Progresu, valoarea totală a investiției fiind estimată la circa 825 de milioane lei, a anunțat vineri ELCEN.

‘ELCEN a lansat procedura de achiziție pentru contractul EPC aferent proiectului ‘Implementarea unor unități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în CTE Progresu’. Proiectul de la CTE Progresu este parte dintr-un program mai amplu de modernizare a capacităților de producere a energiei termice și electrice și contribuie direct la creșterea eficienței și siguranței alimentării cu energie în București, dar și la consolidarea Sistemului Energetic Național’, se menționează într-un comunicat al companiei, transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, acest proiect nu este doar o investiție tehnică, ci o intervenție necesară într-un sistem care are nevoie de ‘capacități moderne, flexibile și eficiente’.

Proiectul prevede o capacitate instalată de 74,2 MWe și 72,8 MWt, utilizarea unei tehnologii moderne bazate pe motoare termice care asigură flexibilitate ridicată în operare și eficiență energetică ridicată, funcționarea pe gaze naturale cu posibilitatea utilizării hidrogenului în amestec pe măsură ce tehnologia evoluează, precum și emisii reduse și un consum optimizat de combustibil.

Noua centrală va avea o eficiență globală de peste 85%, va îmbunătăți eficiența energetică și va reduce costurile pe termen lung, va introduce în sistem capacități moderne și flexibile, cu adaptare rapidă la cererea de consum, va crește siguranța furnizării căldurii și apei calde pentru bucureșteni și va contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Național.

În ceea ce privește stadiul proiectului, contractul de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare a fost semnat în noiembrie 2024, contractul pentru servicii de tip Owner’s Engineer se află în derulare din octombrie 2025, iar procedura de achiziție pentru finanțarea rambursabilă este, de asemenea, în desfășurare.

Potrivit sursei citate, valoarea estimată a investiției este de aproximativ 825 milioane lei, iar proiectul beneficiază de finanțare din fonduri nerambursabile, completate de surse atrase și proprii. Punerea în funcțiune a noii centrale este estimată pentru septembrie 2029.

În cadrul procedurii de achiziție din SEAP, derulată prin dialog competitiv, ELCEN vizează atribuirea unui contract de lucrări la cheie pentru centrala de la CTE Progresu, cu o valoare estimată de circa 504,016 milioane de lei și termen limită pentru depunerea ofertelor 8 iunie 2026.

Proiectul de la CET Progresu se alătură investițiilor de la București Sud și Grozăvești, au mai transmis reprezentanții ELCEN.