Aeroportul Otopeni va avea şapte staţii de încărcare pentru maşini electrice. CNAB a lansat licitaţia

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), compania care adminitrează cele două aeroporturi ale Capitalei, anunţă lansarea licitaţiei pentru închirierea unui spaţiu destinat amplasării a şapte staţii de încărcare pentru autovehicule electrice. Staţiile vor fi construite în parcarea de lângă Terminalulu Plecări al Aeroportului Otopeni.

”Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă lansarea licitaţiei pentru închirierea unui spaţiu destinat amplasării a şapte staţii de încărcare pentru autovehicule electrice, iniţiativă ce are ca obiectiv creşterea gradului de confort pentru pasageri, tranziţia către transportul verde şi consolidarea poziţiei aeroportului ca hub modern, conectat la tendinţele europene în materie de infrastructură şi protecţie a mediului”, anunţă CNAB.

Staţiile vor deservi autovehiculele pasagerilor din parcarea aflată în proximitatea Terminalului Plecări al Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti.

Durata contractului de închiriere este de cinci ani.

Procedura de atribuire se va desfăşura prin licitaţie la Bursa Română de Mărfuri.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 18 martie 2026, dată la care va avea loc şi licitaţia la sediul Bursei Române de Mărfuri.

„Continuăm demersurile concrete de modernizare şi aliniere a infrastructurii aeroportuare la standardele europene de sustenabilitate. Este un proiect care răspunde direct nevoilor unui număr tot mai mare de pasageri şi parteneri care utilizează autovehicule electrice şi care îşi doresc servicii eficiente, accesibile şi prietenoase cu mediul. Integrarea staţiilor de încărcare în cadrul Aeroportului Henri Coandă face parte din programul strategic al companiei noastre de dezvoltare a infrastructurii şi de reducere a amprentei de carbon, prin încurajarea mobilităţii sustenabile şi diversificarea serviciilor oferite la standarde ridicate de calitate”, a declarat Bogdan Mîndrescu ,director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.