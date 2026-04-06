OPEC+ crește producția de petrol, dar avertizează asupra costului și duratei reconstrucției infrastructurilor distruse de război

Arabia Saudită, Rusia și alți șase membri ai OPEC+ au decis duminică să crească din nou cotele de producție de petrol, dar au avertizat că repunerea în funcțiune a infrastructurilor energetice avariate de războiul din Orientul Mijlociu va fi costisitoare și va necesita mult timp, relatează AFP.

Pentru a doua lună consecutiv, țările OPEC+, grup ce include și mai multe state din Golf care au fost vizate de atacurile de represalii iraniene în urma războiului lansat de SUA și Israel, au convenit o creștere a producției cu 206.000 de barili pe zi începând din luna mai, potrivit unui comunicat.

La 1 martie, aceste opt țări – Algeria, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kazahstan, Kuweit, Oman și Rusia – hotărâseră deja să-și majoreze cotele de producție de petrol tot cu 206.000 de barili pe zi, începând din luna aprilie.

Pe de altă parte, OPEC+ a avertizat că repararea instalațiilor energetice afectate de război va fi costisitoare și de durată, situație care ar putea exacerba dificultățile de aprovizionare cu petrol și produse petroliere la nivel global.

Organizația a subliniat de asemenea importanța crucială a protejării rutelor internaționale de transport maritim pentru a asigura un flux neîntrerupt de petrol, produse petroliere și gaz natural lichefiat.

Declarația nu menționează direct războiul din Iran, dar acest conflict, prin închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurilor petroliere din Golf, a perturbat piețele energetice globale și a provocat o creștere a prețurilor. Această situație a influențat în mod clar decizia anunțată duminică, când petrolul Brent era cotat la peste 109 dolari barilul, față de mai puțin de 70 de dolari înaintea începerii războiului.