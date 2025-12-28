Eșecul, fundația pe care și-a construit succesul „antrenorul de antreprenori”

Antreprenoriatul nu este o succesiune de decizii inspirate, ci un proces de învățare continuă, în care cele mai importante lecții apar abia după greșeli costisitoare. Puțini oameni vorbesc deschis despre momentele în care au pierdut aproape totul, iar și mai puțini reușesc să folosească eșecul drept capital pentru succes. Ovidiu Toader este unul dintre aceștia: evoluția lui arată cum pierderea controlului asupra unei afaceri a devenit punctul de plecare într-o direcție profesională nouă, cumare impact în mediul de afaceri românesc

În aproape 30 de ani de activitate, Ovidiu Toader a fost implicat ca antreprenor și investitor în peste 15 companii, care au generat sute de milioane de euro și au creat peste 1.000 de locuri de muncă. Din 2014, însă, rolul său s-a schimbat fundamental: a devenit „antrenor de antreprenori”, lucrând direct cu peste 1.200 de fondatori și manageri. Nu pentru a le oferi rețete rapide, ci pentru a-i ajuta să înțeleagă ce pot învăța din propriile decizii.

Anatomia eșecului

Momentul care i-a schimbat complet traseul profesional a venit într-o perioadă în care businessul lui de mare succes părea stabil. În realitate, fundația era cât se poate de fragilă. „În 2009, am aflat, nu din gura păcătosului, ci de la clienții mei, ai companiei de echipamentele de feronerie și accesorii pe care o conduceam, că germanii, pilonul principal al businessului pe care îl conduceam atunci, încercau să intre pe piața mea printr-un alt distribuitor, o firmă foarte mare din Austria”, își amintește Ovidiu Toader.

Avertismentele au venit rând pe rând, prin telefoane aparent banale, dar cu un mesaj clar: lucrurile se schimbau rapid. Încercarea de a obține clarificări directe de la partenerul german s-a lovit de răspunsuri reci, birocratice. „A fost nevoie de o oră și 52 de slide-uri ca să-mi spună că m-au trădat. Cred că de acolo am o repulsie față de prezentările PowerPoint”, aspune antreprenorul. Fotografiile făcute cu câteva luni înainte, contractul exclusiv semnat cu președintele companiei germane, aparenta siguranță, toate s-au evaporat în logica rece a unui furnizor care prefera 50 de milioane de euro aduse de un alt distribuitor, în locul celor trei milioane generate de Ovidiu Toader.

La o săptămână după ce s-a întors în țară, a primit un e-mail sec și devastator: furnizorul elimina termenul de plată de 60 de zile, totul urma să fie plătit în avans. „Asta în condițiile în care eu eram deja în criza internă legată de stocuri și termene de plată întârziate de la clienți”, punctează Ovidiu Toader. Imaginea arăta așa: 11 filiale, 105 angajați, o scădere de 60% a vânzărilor. Peste toate, presiunea globală a crizei din 2008, care lovea în plin.

„Eram sufocat. Aveam mai multă energie care mocnea în mine și dorea să întreprindă, să crească, să dezvolte ceva. Aceste crize m-au făcut temător. Am început să fiu indecis, ceea ce este un pericol foarte mare pentru un antreprenor”, conștientizează el. Atunci a înțeles că amânarea deciziilor poate fi mai costisitoare decât o decizie greșită. A luat în calcul vânzarea companiei sau intrarea unui partener, într-un context personal extrem de fragil. „La momentul respectiv aveam credite de câteva milioane de euro, iar apartamentul în care locuiam aparținea firmei, deci nu aveam nimic al nostru, personal, independent de afacere.” A urmat o perioadă de căutări, contacte și speranțe care s-au stins rând pe rând. Inclusiv o relație profesională în care credea s-a evaporat brusc. Confruntarea directă cu realitatea și lipsa oricărei soluții externe au cristalizat una dintre cele mai importante lecții ale sale: nimeni nu te salvează în antreprenoriat. Deciziile sunt întotdeauna ale tale.A refuzat să închidă filiale sau să concedieze oameni, decizie care l-a costat sute de mii de euro lunar. Abia mai târziu a înțeles costul atașamentului emoțional față de un business care nu mai funcționa.

Experiența acelui an a schimbat complet modul în care gândește. A renunțat la reacții instinctive și a început să caute instrumente, structură și claritate. Această schimbare a stat la baza transformării sale ulterioare.

Din antreprenor, antrenor

După ce a închis capitolul distribuiției de feronerie, a început un proces lung de reinventare. La început, a lucrat aproape instinctiv, apoi a sistematizat totul. Recunoaște că a devenit obsesiv, dar „în sensul bun”: cum se iau deciziile corecte, cum se prioritizează, cum se asigură claritatea, cum se îmbunătățește performanța echipelor. A fost punctul zero al unei cariere complet noi. Așa se face că în 2014, și-a numit oficial misiunea: „antrenor de antreprenori”. Nu consultant, nu advisor.

În anii care au urmat, a lucrat direct cu peste 1.200 de antreprenori și manageri. Mulți dintre ei au venit pentru organizare internă; majoritatea au rămas pentru claritatea mentală care însoțește organizarea. Ovidiu Toader lucrează cu echipe din retail, producție, servicii, tehnologie, sănătate sau agricultură. Dincolo de domeniu, caută mereu același lucru: un fondator dispus să-și pună lupa pe propriul mod de gândire.

Modelul său e simplu, dar greu de executat: clarifică direcția, măsoară realitatea, ia decizii, implementează, repetă. Nu iubește metaforele, spune că preferă indicatorii. Și-a construit un stil care îi forțează pe antreprenori să fie sinceri cu ei înșiși, să își vadă limitele și să își organizeze mintea înainte de a-și organiza businessul.

În prezent, Ovidiu Toader continuă să antreneze antreprenori, să investească în businessuri scalabile și să dezvolte strategii pentru companii dintr-o multitudine de domenii. Este una dintre vocile care schimbă felul în care antreprenorii români de succes își construiesc astăzi companiile: mai puțină reacție, mai multă direcție. Iar povestea sa rămâne dovada că cele mai valoroase lecții de business se învață, de cele mai multe ori, pe propria piele.