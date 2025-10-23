Eurostar va achiziționa trenuri cu două etaje de la Alstom, în valoare de două miliarde de euro

Eurostar a anunțat miercuri că a ajuns la un acord de două miliarde de euro cu Alstom, care va livra trenuri cu etaj ce vor fi folosite în întreaga sa rețea, care face legătura între Londra St. Pancras și Paris, Bruxelles și Amsterdam, prin tunelul de sub Canalul Mânecii, transmite DPA.

Operatorul trenurilor de mare viteză a confirmat o comandă inițială pentru 30 de trenuri cu două etaje, și are opțiunea pentru încă 20. Trenurile vor fi construite de Alstom în fabricile din Franța.

Întreaga flotă de trenuri electrice va fi numită Eurostar Celestia, ce derivă din cuvântul latin caelestis, care înseamnă divin, ceresc. Noile trenuri ar urma să fie livrate din ianuarie 2031, serviciile comerciale urmând să fie lansate în mai 2031. Va fi prima flotă majoră de trenuri cu două etaje care va circula pe căile ferate britanice.

Comparativ cu actuală flotă a Eurostar de 17 trenuri Siemens cu un singur etaj Siemens 320, numărul de locuri în noile trenuri va crește cu 20%. Noile trenuri vor opera alături de Siemens 320, ceea ce înseamnă că Eurostat va avea până la 67 de trenuri.

Trenurile cu două etaje nu au un număr dublu de locuri față de cele cu un singur etaj deoarece spațiul este necesar pentru treptele interioare.

În următorii ani, Eurostar vrea să asigure legături directe de la gara londoneză St Pancras către Frankfurt și Geneva.

Directorul general al Eurostar, Gwendoline Cazenave, a explicat că noua comandă către Alstom face parte din ‘strategia ambițioasă de creștere’ pentru a ajunge la 30 milioane de pasageri pe an, de la 19,5 milioane în 2024.

Pasagerii se vor bucura de ‘o experiență specială’, beneficiind de mai mult spațiu pentru picioare și zone suplimentare pentru biciclete și pentru utilizatorii de scaune cu rotile. De asemenea, vor fi ‘spații surpriză’, a adăugat Cazenave, fără a da detalii suplimentare.

Anunțul demonstrează dorința Eurostar de ‘a combina performanța tehnologică, eficiența energetică și confortul pasagerilor. Noua generație de trenuri, proiectată să îndeplinească cerințele unui trafic internațional de mare viteză, este conformă cu viziunea noastră privind o mobilitate sustenabilă și competitivă în Europa’, a afirmat directorul general al Alstom, Henri Poupart-Lafarge.

Eurostar este compania care în 1994 a pus în circulație trenurile TGV între Londra și continentul european prin tunelul de sub Canalul Mânecii. În toamna lui 2023, Eurostar a absorbit marca Thalys, care exploata din 1995 legăturile între Paris, Benelux și nord-vestul Germaniei.

Compania Eurostar este deținută în proporție de 55% de SNCF, compania națională de căi ferate din Franța, restul acțiunilor fiind deținute de Caisse de depot et placement du Quebec (30%), fondul britanic Hermes Infrastructure (10%) și compania națională de căi ferate din Belgia (5%).