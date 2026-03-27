Eurostat: 25% din mărfuri au fost transportate pe șosele în UE, în 2024

Aproximativ două treimi (67%) din transportul total de marfă (în tone-kilometri) efectuat în 2024 pe teritoriul Uniunii Europene a fost pe mare, în timp ce transportul rutier de marfă a fost responsabil pentru 25,7%, iar cel feroviar pentru 5,4%, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Transportul de marfă pe căile navigabile interioare a fost responsabil pentru 1,7% iar cel aerian pentru 0,2%.

Comparativ cu 2014, ponderea transportului maritim a scăzut cu 2,5 puncte procentuale (pp), în timp ce transportul rutier a fost singurul care și-a majorat ponderea, cu 3,3 pp. Transportul feroviar a înregistrat un declin de 0,3 pp, cel pe căile navigabile interioare de 0,5 pp iar pentru transportul aerian nu s-a înregistrat nicio modificare.

Transportul maritim a fost principalul mod de transport de marfă pentru 15 din cele 22 state membre UE cu zone de coastă, în timp ce în nouă țări a fost responsabil pentru mai mult de 70% din transportul de marfă. Un total de 14 state membre UE au înregistrat o scădere față de deceniul precedent. Finlanda (minus 12,4 pp), Suedia (minus 11,2 pp) și România (minus 7,2 pp) au raportat cel mai sever declin comparativ cu 2014.

Între timp, transportul rutier a fost în 2024 principalul mod de transport de marfă în 11 state membre UE. În ultimii zece ani, 21 țări membre UE au raportat o creștere a acestei ponderi. Cel mai semnificativ avans a fost în Lituania (22,4 pp), Letonia (22 pp) și România (14,8 pp).