Eurostat: Aproape jumătate din români (40,7%) trăiesc în locuințe supraaglomerate

Anul trecut, 16,9% dintre cetățenii UE locuiau în locuințe supraaglomerate, un ușor declin față de un nivel de 18,1% în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Mai mult de 30% dintre persoanele din cinci state membre UE locuiau în locuințe supraaglomerate, în 2024. Cele mai ridicate ponderi se înregistrau în România (40,7%), Letonia (39,3%), Bulgaria (33,8%), Polonia (33,7%) și Croația (31,7%), iar cele mai scăzute în Cipru (2,4%), Malta (4,4%) și Țările de Jos (4,6%).

Conform Eurostat, o persoană este considerată că locuiește într-o gospodărie supraaglomerată dacă gospodăria nu are la dispoziție un număr minim de camere egal cu: o cameră pentru gospodărie, o cameră per cuplu din gospodărie, o cameră per persoană singură cu vârsta de 18 ani sau mai mult, o cameră per pereche de persoane singure de același sex cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani, o cameră per pereche de persoane singure cu vârsta cuprinsă între 12 si 17 ani și care nu este inclusă în categoria anterioară, o camera per pereche de copii sub 12 ani.