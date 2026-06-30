Eurostat: Comerțul UE cu pământuri rare a crescut anul trecut

Comerțul Uniunii Europene cu elemente de pământuri rare a crescut anul trecut, după declinul major înregistrat în 2024, arată datele publicate luni de Oficiul european pentru Statistică (Eurostat).

Importurile au crescut cu 17,1%, ajungând la 15.100 tone, în timp ce exporturile au urcat cu 21,1%, până la 6.700 tone.

În același timp, valoarea elementelor de pământuri rare importate crescut cu 23,2%, la 124,9 milioane euro, iar valoarea exporturilor a urcat cu 29,9%, la 124,7 milioane euro.

În 2025, cea mai mare parte a elementelor de pământuri rare a fost importată din China (46,8% din greutatea totală, sau 7.100 tone). Pe locul doi este Rusia, cu 25,9% din importuri (3.900 tone) și pe trei Malaezia, cu 23,1% din importuri (3.500 tone). Urmează Japonia și Statele Unite, cu 1,6% și, respectiv, 0,9%.

Elementele de pământuri rare sunt un grup de 17 metale speciale cu risc crescut de aprovizionare și importanță economică semnificativă, folosite în diverse aplicații high-tech, inclusiv tehnologiile zilnice, cum ar fi telefoanele mobile și computerele, precum și în tehnologiile medicale avansate.