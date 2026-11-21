Banca Centrală Europeană va face mai accesibile liniile sale de swap valutar către alte țări, pentru a proteja zona euro de șocurile financiare externe și a consolida rolul global al monedei unice, a afirmat vineri președinta BCE, Christine Lagarde, transmite Reuters.

În prezent, BCE are astfel de linii de swap cu marile bănci centrale, cum ar fi Rezerva Federală a SUA (Fed) și Banca Centrală a Chinei (PBOC). Liniile de swap reduc presiunea asupra celor care se împrumută în valută și previn efectele negative ale acestor presiuni asupra zonei euro.

Comentariile lui Lagarde sugerează că aceste facilități ar putea avea la un moment o accesibilitate extinsă, ca parte a eforturilor BCE de a promova utilizarea internațională a monedei unice și a face zona euro mai puțin dependentă de dolarul SUA pentru comerț și investiții.

‘Lucrăm pentru a menține un nivel adecvat scopurilor noastre al liniilor de swap, într-o lume din ce în ce mai fragmentată. Acestea vor fi și mai accesibile’, a declarat la o conferință șeful BCE.

Pe plan global autoritățile pun sub semnul întrebării dominația îndelungată a dolarului SUA, pe fondul politicilor economice haotice ale președintelui Donald Trump și al datoriei publice în creștere a Statelor Unite.

Principalul obiectiv al liniilor de swap a fost să limiteze efectele negative ale dificultăților financiare din afara zonei euro, a explicat Lagarde, ceea ce, indirect, a ajutat BCE să țină sub control costurile de împrumut în regiune. Dar aceste linii de swap valutar cu băncile centrale stimulează deținerea de euro de către investitorii străini, a explicat șeful BCE, adăugând: ‘o persoană care gestionează rezerve valutare și știe că eurotitlurile pot fi transformate în lichidități în euro fără o vânzare în regim de urgență are mai multe motive să le dețină în perioadele obișnuite’.

Cu același obiectiv, BCE a deschis recent facilitatea EUREP, care permite băncilor centrale străine să obțină lichiditate sub forma împrumuturilor garantate cu active de înaltă calitate denominate în euro. Peste 30 de țări și-au exprimat interesul în obținerea accesului.