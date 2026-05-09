Eurostat: Preţurile energiei electrice pentru uz casnic au crescut în 17 ţări ale UE în a doua jumătate a anului 2025

Preţurile energiei electrice pentru uz casnic au crescut în 17 ţări ale UE şi au scăzut în 10, în a doua jumătate a anului 2025, comparativ cu a doua jumătate a anului 2024, arată un raport publicat vineri de Eurostat. În a doua jumătate a anului 2025, comparativ cu a doua jumătate a anului 2024, preţurile energiei electrice pentru uz casnic în UE au înregistrat cea mai mare creştere în România (58,6%). În schimb, cea mai mare scădere a fost observată în Cipru (-14,7%).

Preţurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din UE au scăzut cu 5,4% în a doua jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, şi cu 3,5% faţă de prima jumătate a anului 2025.

Cele mai mari preţuri la electricitate în Irlanda şi Germania

„Pentru consumatorii casnici din UE (definiţi ca fiind consumatori de dimensiuni medii cu un consum anual între 2.500 de kilowaţi-oră (kWh) şi 5.000 de kWh), preţurile la electricitate în a doua jumătate a anului 2025 au fost cele mai mari în Irlanda (0,4042 EUR pe kWh), Germania (0,3869 EUR pe kWh), Belgia (0,3499 EUR pe kWh) şi Danemarca (0,3312 EUR pe kWh)”, anunţă, vineri, Eurostat.

Cele mai mici preţuri au fost observate în Ungaria (0,1082 EUR pe kWh), Malta (0,1282 EUR pe kWh) şi Bulgaria (0,1355 EUR pe kWh).

Pentru consumatorii casnici irlandezi, costul pe kWh a fost cu 40% peste preţul mediu al UE, în timp ce gospodăriile din Ungaria, Malta şi Bulgaria au plătit mai puţin de jumătate din preţul mediu al UE.

Preţul mediu al UE în a doua jumătate a anului 2025 – o medie ponderată utilizând cele mai recente date (2024) despre consumul de energie electrică al consumatorilor casnici – a fost de 0,2896 EUR pe kWh.

Ponderea impozitelor şi a taxelor diferă considerabil între ţările UE

În ceea ce priveşte proporţia impozitelor şi a taxelor în preţul total cu amănuntul al energiei electrice pentru consumatorii casnici, ponderea impozitelor în a doua jumătate a anului 2025 a fost cea mai mică în Luxemburg şi Olanda, unde valorile au fost de fapt negative (-6,3% şi, respectiv, -5,2%).

Ponderea relativă a impozitelor a fost cea mai mare în Danemarca, reprezentând 49,1% din preţul total.

Ponderea medie a impozitelor şi taxelor totale la nivelul UE în a doua jumătate a anului 2025 a fost de 28,9%, o creştere de 1,3 puncte procentuale faţă de prima jumătate a anului 2025, determinată în principal de reducerea subvenţiilor şi alocaţiilor.

TVA-ul în UE a reprezentat 15,2% din preţul total. Aceasta a variat de la 4,8% în Malta la 21,3% în Ungaria.

Cea mai mare creştere a preţurilor la energia electrică în România şi Austria

Pentru preţurile la energie, compararea de la an la an în loc de semestru la semestru este cea mai semnificativă pentru a evita efectele sezoniere. Cu toate acestea, aceste efecte sezoniere sunt mai puţin proeminente în ultimele semestre.

De la an la an, preţurile totale au crescut în 17 dintre ţările UE, în timp ce au scăzut în 10 ţări ale UE. Cea mai mare creştere a fost observată în România (58,6%), urmată de Austria (34,3%) şi Irlanda (32,7%).

„În principal, costurile reţelei, precum şi reducerea subvenţiilor şi alocaţiilor au determinat creşterea”, precizează statisticienii europeni.

Cipru (-14,7%), Franţa (-12,5%) şi Danemarca (-11,9%) au fost cele 3 ţări ale UE care au înregistrat cele mai mari scăderi

Preţurile energiei electrice în standardul puterii de cumpărare

Preţurile energiei electrice bazate pe standardul puterii de cumpărare (PPS) au fost cele mai mari în România (49,52), Cehia (38,65) şi Polonia (37,15).

Cele mai mici preţuri ale energiei electrice bazate pe standardul puterii de cumpărare au fost observate în Malta (14,09), Ungaria (15,10) şi Finlanda (18,77).

Preţurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici

Consumatorii non-casnici sunt definiţi ca fiind consumatori de dimensiuni medii cu un consum anual între 500 MWh (Mega Waţi-oră) şi 2.000 MWh.

„Preţurile energiei electrice în a doua jumătate a anului 2025 au fost cele mai mari în Irlanda (0,2552 EUR pe kWh), Cipru (0,2429 EUR pe kWh) şi Germania (0,2264 EUR pe kWh). Cele mai mici preţuri au fost observate în Finlanda (0,0748 EUR pe kWh) şi Suedia (0,0970 EUR pe kWh)”, transmite Eurostat.

Preţul mediu al UE în a doua jumătate a anului 2025 a fost de 0,1837 EUR pe kWh.

Proporţia impozitelor şi taxelor nerecuperabile în preţurile energiei electrice

În a doua jumătate a anului 2025, ponderea impozitelor a fost cea mai mare în Polonia şi Cipru, unde impozitele şi taxele nerecuperabile au reprezentat 36,0%, respectiv 29,9% din preţul total. Cea mai mică pondere a impozitelor a fost înregistrată în Lituania (0,2%) şi în Luxemburg (0,5%).

Ponderea impozitelor pentru UE în a doua jumătate a anului 2025 a fost de 17,7%, înregistrând o uşoară scădere în comparaţie cu semestrul precedent (18%).

Evoluţia preţurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici

Din a doua jumătate a anului 2024 până în a doua jumătate a anului 2025, creşteri au fost raportate în 5 ţări ale UE, scăderi în 18, în timp ce preţurile au fost destul de stabile în 4 ţări ale UE.

Cele mai mari creşteri au fost raportate de România (15,4%), Suedia (9,4%) şi Bulgaria (6,8%), în timp ce Slovenia (-16,6%), Luxemburg (-15,8%) şi Franţa (-14,1%) au raportat cele mai mari scăderi de preţuri.