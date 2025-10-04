Eurostat: Prețurile locuințelor au crescut cu 5,4% în UE, în trimestrul doi din 2025

Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în zona euro și cu 5,4% în UE, în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024, după ce în primul trimestru din 2025 au înregistrat un avans de 5,3%% în zona euro și de 5,7% în UE, arată datele colectate prin Indicele prețurilor locuințelor, publicat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul țărilor membre UE pentru care sunt disponibile datele, una a raportat o scădere a prețurilor locuințelor în trimestrul doi din 2025, iar 25 creșteri anuale. Scăderea a fost în Finlanda (minus 1,3%), iar cea mai mare expansiune s-a înregistrat în Portugalia (17,2%), Bulgaria (15,5%) și Ungaria (15,1%).

România a raportat un avans anual de 4,7% în trimestrul doi din 2025, după o creștere anuală de 4,9% în perioada similară din 2024.

Comparativ cu primul trimestru din 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 1,7% în zona euro și cu 1,6% în UE, în perioada aprilie-iunie 2025.

În rândul țărilor membre UE pentru care sunt disponibile datele, două au raportat scăderi ale prețurilor locuințelor, iar 24 creșteri. Scăderi au fost raportate în Franța (minus 0,2%) și Belgia (minus 0,1%), cea mai mare expansiune fiind în Portugalia (4,7%), Luxemburg (4,5%) și Croația (4,4%).

România a raportat un avans de 0,4% în trimestrul doi din 2025, după o creștere de 2,1% în precedentele trei luni.