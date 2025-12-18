Eurostat: România a fost și în noiembrie statul membru UE cu cea mai ridicată inflație

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,4% în noiembrie, de la un nivel de 2,5% luna precedentă, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Cipru (0,1%), Franța (0,8%) și Italia (1,1%). La polul opus, țările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost România (8,6%), Estonia (4,7%) și Croația (4,3%).

Comparativ cu situația din octombrie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în 12 state membre, a rămas stabilă în cinci țări și a crescut în 10 state membre, inclusiv în România (de la 8,4% până la 8,6%).

Rata anuală a inflației în zona euro s-a situat la 2,1% în noiembrie, stabilă față de luna precedentă, depășind ușor ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,58 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,46 puncte procentuale). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,04 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflației la nivelul statelor membre ale UE, în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie a fost 100,49%.

Rata anuală a inflației în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 – noiembrie 2025) față de precedentele 12 luni (decembrie 2023 – noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%.