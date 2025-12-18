Eurostat: România continuă să se apropie de media UE la capitolul consum

Consumul individual efectiv (AIC) în statele membre UE, exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), varia anul trecut între 72% din media UE în Letonia, 86% în România și 146% în Luxemburg, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Consumul individual efectiv (AIC) este un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor.

Anul trecut, 10 state membre UE au avut un consum per capita mai mare decât media europeană, cel mai ridicat nivel fiind în Luxemburg (46% peste media din UE), Țările de Jos (20% peste media UE) și Germania (19% peste media UE).

Cel mai scăzut nivel a fost în Letonia (28% sub media UE), Ungaria și Bulgaria (ambele cu 27% sub media UE), în timp ce România a avut un nivel cu 14% sub media UE.

De asemenea, PIB-ului per capita în PPS prezintă diferențe substanțiale în rândul statelor membre UE, 10 având PIB-ul per capita mai mare decât media europeană.

Luxemburg, Irlanda și Țările de Jos au avut cel mai ridicat nivel al PIB-ului per capita, de 145%, respectiv 121% și 34% peste media UE.

Cel mai scăzut nivel al acestui indicator s-a înregistrat în Bulgaria (34% sub media UE), Letonia (32%) și Grecia (31%).