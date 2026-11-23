Estimările pentru anul 2027 indică revenirea economiei românești pe creștere, în condițiile în care anul 2026 a fost marcat de presiuni bugetare și de o activitate economică mai slabă decât cea așteptată, a declarat luni prim-ministrul Luca Niculescu, într-un mesaj video transmis participanților la un eveniment de specialitate.

‘Economia României traversează într-adevăr o perioadă complicată. Încheiem un an dificil, marcat de presiuni bugetare și de o activitate economică mai slabă decât ne-am fi dorit. Iar responsabilitatea Guvernului este să pună ordine în finanțele publice și, în același timp, să creeze condiții pentru reluarea creșterii economice. Avem nevoie de disciplină bugetară, avem nevoie de investiții, de companii care se dezvoltă, avem nevoie de locuri de muncă mai bine plătite. Iar pentru asta statul și mediul de afaceri trebuie să lucreze mână în mână, cu atât mai mult cu cât estimările pentru 2027 ne dau motive de optimism și indică revenirea economiei pe creștere’, a afirmat premierul, la evenimentul ROINVEST, Ediția a VII-a organizat de News.ro.

Acesta a subliniat că investitorii au nevoie de predictibilitate și de reguli clare.

‘Când eram ambasador la Paris, o parte importantă a muncii mele era să promovez România ca destinație de investiții. Și atunci am observat un lucru interesant, pentru că întrebarea principală a investitorilor nu era cât de mare este stimulentul pe care îl oferă statul, ci dacă regulile de azi vor rămâne aceleași și peste câțiva ani. Și acum recunosc că primesc aceeași întrebare și în calitate de prim-ministru. Și da, este o întrebare cât se poate de legitimă. Investitorii au nevoie de predictibilitate, au nevoie de reguli clare, au nevoie de un stat care își respectă angajamentele. Și sunt lucrurile pe care vrem să le oferim prin stabilitate, echilibru și dialog’, a explicat șeful Executivului.

Premierul a făcut referire și la întâlnirile avute cu reprezentanții mediului de afaceri în prima lună de mandat.

‘În prima lună de mandat am avut numeroase întâlniri cu antreprenori și investitori români și străini. Am ascultat ce îi preocupă, ce dificultăți întâmpină și ce așteaptă de la Guvern. Și știu că multe dintre probleme nu sunt noi. Și mai știu ceva, că mediul de afaceri nu așteaptă miracole de la stat. Așteaptă, cum spuneam la început, reguli stabile, decizii coerente, mai puțină birocrație’, a declarat acesta.

În acest context, șeful Guvernului a reiterat necesitatea dezvoltării industriei și a atragerii investițiilor.

‘Am spus încă de la începutul mandatului că România trebuie să producă mai mult, să atragă investiții, să dezvolte industrii, să creeze mai multă valoare aici, acasă. Statul are datoria să facă acest lucru posibil, să elimine obstacolele inutile, să simplifice procedurile, să încurajeze investițiile. Dar fabricile, liniile de producție, afacerile care creează locuri de muncă, pe acestea le construiți dumneavoastră. iar noi trebuie să vă fim parteneri și nu să vă complicăm munca’, a adăugat premierul.

Totodată, acesta a evidențiat importanța aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

‘Suntem și foarte aproape de aderarea la OCDE, un pas important pentru economia României, și, dincolo de prestigiul apartenenței la această organizație, contează standardele mai bune de guvernanță, regulile mai clare, un mediu mai favorabil investițiilor. Îmi doresc ca în anii următori să vedem tot mai multe proiecte de investiții în România, tot mai multe locuri de muncă bine plătite’, a declarat premierul.