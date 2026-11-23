Bugetul pentru anul 2027 se află în etapa finală de pregătire și va fi construit astfel încât să susțină investițiile și revenirea economiei, în paralel cu o colectare mai bună a veniturilor și o utilizare mai eficientă a banilor publici, a declarat luni premierul Luca Niculescu, într-un mesaj video transmis participanților la un eveniment de specialitate.

‘Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027. Și va fi un buget construit cu responsabilitate care să susțină investițiile și revenirea economiei în paralel cu o colectare mai bună a veniturilor și o utilizare mai eficientă a banilor publici. Avem și câteva măsuri concrete pentru sprijinirea companiilor: eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o mai bună orientare a schemelor de sprijin pentru investiții și cercetare-dezvoltare, precum și pregătirea fondului RoBOOST vor contribui la mobilizarea capitalului pentru afacerile din România’, a afirmat premierul, la evenimentul ROINVEST, Ediția a VII-a organizat de News.ro.

Acesta a subliniat și necesitatea mobilizării capitalului pentru companiile din România.

‘Consolidăm, de asemenea, rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare. Vrem ca resursele publice să atragă mai multe finanțări private, iar banii disponibili să ajungă la proiecte care produc valoare în economie. Și în același timp, pregătim deja accesul României la fondurile europene din viitorul cadru financiar 2028-2034. Este important să folosim cât mai bine aceste resurse pentru dezvoltarea companiilor, a infrastructurii și, în cele din urmă, pentru îmbunătățirea vieții românilor’, a declarat șeful Executivului.

Premierul a vorbit și despre importanța digitalizării administrației publice pentru mediul de afaceri.

‘Un alt domeniu esențial este digitalizarea. Am discutat recent la summit-ul dedicat inteligenței artificiale despre cât de mult putem îmbunătăți activitatea administrației prin folosirea tehnologiei și datelor. Pentru companii, digitalizarea trebuie să însemne, înainte de toate, mai puțin timp pierdut, mai puține hârtii, costuri mai mici în relația cu statul’, a explicat șeful Guvernului.

În domeniul energiei, acesta a subliniat necesitatea valorificării resurselor de care dispune România.

‘Desigur, nu putem vorbi despre investiții, despre competitivitate, fără să vorbim despre energie. România are un avantaj, un avantaj important. Dispune de resurse pe care multe alte țări europene nu le au. Avem gaze naturale, inclusiv în Marea Neagră, energie hidro, nucleară, eoliană, solară. Trebuie să valorificăm mai bine aceste resurse. Investițiile în producție și în rețele sunt esențiale pentru ca industria românească să aibă acces la energie la prețuri competitive. Și acesta este și obiectivul comitetului interministerial pe care l-am înființat la Guvern. Să identificăm soluții concrete pentru ca potențialul energetic al României să se transforme într-un avantaj pentru economie și pentru cetățeni’, a afirmat premierul.