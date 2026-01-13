Eurostat: România, printre statele membre UE unde a scăzut producția de servicii, în octombrie

Producția de servicii a crescut cu 0,3% în Uniunea Europeană și în zona euro în octombrie, comparativ cu luna precedentă (când producția de servicii a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro și s-a menținut stabilă în UE), România fiind printre statele membre UE unde acest indicator a scăzut, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Cele mai mari creșteri ale producției de servicii în octombrie, comparativ cu luna precedentă, au fost în Luxemburg (14,7%), Letonia (2,1%) și Bulgaria (1,9%), iar cel mai sever declin în Slovenia (minus 3,5%), Grecia (minus 1,8%), Slovacia (minus 1,6%), Danemarca (minus 1,4%), Estonia (minus 1,2%) și România (minus 1,1%).

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a scăzut cu 0,9% pe segmentul ‘transport și depozitare’ și cu 0,9% la activitățile imobiliare, în timp ce a crescut cu 0,9% pe segmentul serviciilor de cazare și alimentație publică, cu 0,4% pe segmentul ‘informare și comunicare’, cu 0,6% la activitățile profesionale, științifice și tehnice și cu 0,6% la serviciile administrative și de asistență.

Conform Eurostat, producția de servicii a crescut cu 2,1% în Uniunea Europeană și în zona euro în octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024.

Cele mai mari creșteri ale producției de servicii în octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024, au fost în Grecia (16,9%), Lituania (10,1%) și Polonia (5,5%), iar cel mai sever declin în Luxemburg (minus 3%), Ungaria (minus 2%) și Danemarca (minus 0,8%). România a raportat un avans anual de 1,7% în octombrie, după o creștere anuală de 4,3% luna precedentă.

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a crescut cu 0,5% pe segmentul ‘transport și depozitare’, cu 2,5% pe segmentul serviciilor de cazare și alimentație publică, cu 4,5% pe segmentul ‘informare și comunicare’, cu 1,1% la activitățile imobiliare, cu 1,9% la activitățile profesionale, științifice și tehnice și cu 1,9% la serviciile administrative și de asistență.