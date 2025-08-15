Eurostat: România, printre statele membre UE unde a scăzut producția industrială, în iunie

Producția industrială a înregistrat un declin de 1% în Uniunea Europeană și de 1,3% în zona euro în iunie, comparativ cu luna precedentă, iar România se află printre statele membre UE unde acest indicator a scăzut, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Cele mai mari creșteri ale producției industriale în iunie, comparativ cu luna precedentă, au fost în: Belgia (5,1%), Franța și Suedia (ambele cu 3,8%) și Grecia (3,3%), iar cel mai sever declin în Irlanda (minus 11,3%), Portugalia (minus 3,6%), Lituania (minus 2,8%), Germania (minus 2,3%), Slovacia (minus 1,8%), Bulgaria (minus 1,7%), Luxemburg (minus 1,6%), Croația și Ungaria (ambele cu minus 1,3%), Cehia (minus 1,1), Polonia (minus 1%) și România (minus 0,9%).

În UE, producția de bunuri intermediare a scăzut cu 0,2%, cea de bunuri de folosință îndelungată cu 0,4%, cea de bunuri de capital cu 1,7% și cea de bunuri de folosință imediată cu 3,7%, în timp ce a crescut producția de energie cu 2,7%

În iunie, comparativ cu perioada similară din 2024, producția industrială a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creșteri ale producției industriale în iunie, comparativ cu perioada similară din 2024, au fost în Suedia (13,4%), Irlanda (10,5%) și Letonia (7,3%), iar cel mai semnificativ declin în Bulgaria (minus 8,2%), Ungaria (minus 4,9%) și Slovenia (minus 4,3%)

România a înregistrat în iunie, comparativ cu perioada similară din 2024, un declin 0,4%, după un avans anual de 4,9% luna precedentă.

În cazul UE, producția de bunuri intermediare a scăzut cu 1,6%, cea de bunuri de folosință îndelungată cu 3,5%, cea de bunuri de capital cu 1,3%, în timp ce a crescut producția de energie cu 3,5%, iar cea de bunuri de folosință imediată cu 5,3%.

În România, conform datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), în luna iunie 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut față de luna precedentă cu 2,9%, ca efect al scăderilor din cele trei sectoare industriale: industria extractivă (-4%), industria prelucrătoare (-3,1%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,7%).

Ca serie ajustată, în același interval, scăderea producției industriale a fost de 1%, pe fondul rezultatelor negative din industria extractivă (-1,9%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,7%) și industria prelucrătoare (-0,3%).

Totodată, față de luna corespunzătoare din anul precedent, în iunie, anul curent, producția industrială, ca serie brută, a crescut cu 2%, dar a scăzut cu 0,8% ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.