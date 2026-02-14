Eurostat: România și Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru

Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro și în Uniunea Europeană în trimestrul patru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,3% în zona euro și de 0,4% în UE), iar România și Irlanda sunt singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, arată datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul patru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei a fost consemnat în Lituania (1,7%), Cipru (1,4%), Polonia (1%), Bulgaria, Spania și Portugalia (toate cu 0,8%), singurele scăderi fiind în România (minus 1,9%) și Irlanda (minus 0,6%).

De asemenea, datele preliminare ale Eurostat arată că anul trecut economia zonei euro a crescut cu 1,5%, iar cea a UE cu 1,6%.

Comparativ cu trimestrul patru din 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,3% în zona euro și cu 1,5% în Uniunea Europeană în perioada octombrie-decembrie 2025, după un avans de 1,4% în zona euro și de 1,6% în UE, în trimestrul trei din 2025.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul patru din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Irlanda (6,7%), Cipru (4,5%) și Polonia (3,6%), singurul declin fiind în România (minus 1,6%, după un avans anual de 1,4% în trimestrul trei din 2025).

De asemenea, datele Eurostat arată că numărul de angajați a crescut cu 0,2% în zona euro și în UE, în trimestrul patru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. În trimestrul trei din 2025, numărul de angajați a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,1% în UE.

În plus, datele preliminare ale Eurostat arată că anul trecut numărul de angajați a crescut cu 0,7% în zona euro și cu 0,5% în UE.

Comparativ cu trimestrul patru din 2024, numărul de angajați a crescut cu 0,6% în zona euro și cu 0,7% în UE în perioada octombrie-decembrie 2025, după un avans de 0,6% în zona euro și de 0,5% în UE, în trimestrul trei din 2025.

Conform datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS), economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere.

În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, față de trimestrul precedent.

Fondul Monetar Internațional estima în luna octombrie a anului trecut o creștere economică de până la 1% pentru România în 2025, în timp ce Banca Mondială preconiza în raportul din luna ianuarie 2026 un avans de 0,8% pentru 2025.

În ultimul raport publicat în luna noiembrie a anului trecut, Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind avansul economiei românești.