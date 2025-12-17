Exporturile Indiei au crescut puternic în noiembrie, în pofida tarifelor impuse de SUA

Exporturile totale de bunuri ale Indiei au crescut cu 19% în noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 38,13 miliarde de dolari, susţinute de o îmbunătăţire semnificativă a comerţului cu Statele Unite, în ciuda tarifelor ridicate impuse de Washington, transmite CNBC.

Deficitul comercial al Indiei pe segmentul bunurilor s-a redus la 24,5 miliarde de dolari în noiembrie, de la un nivel record de aproximativ 41,7 miliarde de dolari în octombrie. Cifra este mult sub estimarea de 32 de miliarde de dolari anticipată de un sondaj Reuters.

Exporturile Indiei către Statele Unite au crescut cu 22,6% în noiembrie, până la 6,98 miliarde de dolari, depăşind nivelul de 6,31 miliarde de dolari din luna precedentă. Această evoluţie vine după scăderi de 8,6% în octombrie şi 11,9% în septembrie ale exporturilor către piaţa americană.

La nivel agregat, exporturile de bunuri şi servicii ale Indiei au avansat cu 15,52% în noiembrie, atingând 73,99 miliarde de dolari. Creşteri anuale au fost înregistrate la exporturile de electronice, pietre preţioase şi bijuterii, produse inginereşti, precum şi textile confecţionate.

În luna august, Statele Unite au impus un tarif suplimentar de 25% asupra importurilor din India, ducând taxele totale până la 50%, printre cele mai ridicate aplicate de Washington partenerilor săi comerciali. Cele mai afectate sectoare au fost textilele, bijuteriile şi produsele marine.

”În pofida dificultăţilor globale, India a înregistrat o creştere pozitivă a exporturilor către 14 dintre cei 20 de principali parteneri comerciali, ceea ce reflectă o diversificare tot mai mare şi o rezilienţă sporită a comerţului extern”, a declarat Rajeev Juneja, preşedintele organizaţiei industriale indiene PHDCCI.

Negocierile comerciale dintre Statele Unite şi India sunt în desfăşurare de mai multe luni, însă un acord nu a fost încă finalizat. Ambele părţi au început să îşi tempereze poziţiile, preşedintele american Donald Trump sugerând recent o posibilă reducere a tarifelor aplicate Indiei.

În paralel, New Delhi a intensificat achiziţiile de petrol şi gaze din Statele Unite, în încercarea de a reduce excedentul comercial pe care îl are în relaţia cu Washingtonul. De asemenea, India este aşteptată să crească importurile de produse agricole din SUA.