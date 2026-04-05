India cumpără din nou petrol iranian, după o pauză de şapte ani

India a efectuat prima achiziţie de petrol din Iran din ultimii şapte ani, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu care a perturbat aprovizionarea cu energie prin Strâmtoarea Ormuz, a anunţat sâmbătă ministerul indian al Petrolului, transmite CNBC.

A treia cea mai mare importatoare şi consumatoare de petrol din lume nu mai primise ţiţei din Iran din mai 2019, după presiunile exercitate de Statele Unite pentru a opri importurile de petrol iranian. Situaţia s-a schimbat însă după ce conflictul dintre SUA şi Israel cu Iranul a afectat livrările de petrol din regiune.

”În contextul perturbărilor de aprovizionare din Orientul Mijlociu, rafinăriile indiene şi-au asigurat necesarul de ţiţei, inclusiv din Iran, iar pentru importurile de petrol iranian nu există probleme de plată”, a transmis ministerul într-un mesaj publicat pe platforma X.

Luna trecută, Statele Unite au suspendat temporar sancţiunile asupra petrolului şi produselor rafinate iraniene pentru a reduce deficitul de aprovizionare pe piaţa globală.

Ministerul indian al Petrolului a precizat că ţara şi-a asigurat integral necesarul de ţiţei pentru lunile următoare şi că India importă petrol din peste 40 de state, companiile având libertatea de a cumpăra din diverse surse în funcţie de condiţiile comerciale.

În plus, India a achiziţionat şi 44.000 de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Iran, transportat cu o navă aflată sub sancţiuni, care a ajuns miercuri în portul Mangalore din vestul ţării, unde combustibilul este în curs de descărcare.