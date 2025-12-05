FAO: Prețurile mondiale la alimente au scăzut în noiembrie, pentru a treia lună consecutiv

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în noiembrie, pentru a treia lună consecutiv, pe fondul declinului tuturor produselor alimentare de bază, exceptând cerealele, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În noiembrie, acest indice s-a situat la o medie de 125,1 puncte, comparativ cu o valoare revizuită de 126,6 de puncte înregistrată în octombrie. Este cel mai redus nivel începând din ianuarie 2025.

Per total, acest indice este cu 2,1% mai scăzut față de noiembrie 2024, și cu 21,9% sub maximumul istoric atins în luna martie 2022.

Datele FAO arată că prețurile la zahăr au scăzut cu 5,9% în noiembrie, atingând cel mai redus nivel din decembrie 2020, pe fondul așteptărilor referitoare la o aprovizionare masivă pe plan global.

Și prețurile produselor lactate au scăzut cu 3,1% luna trecută, a cincea lună de declin consecutiv, reflectând majorarea producției de lapte.

Prețurile la carne au scăzut cu 0,8% luna trecută la 2%, pe fondul reducerii prețurilor la carnea de porc și de pasăre, și a stabilizării cotațiilor la carnea de vită, după eliminarea taxelor vamale americane, a precizat FAO.

Prețurile la uleiurile vegetale au înregistrat un recul de 2,6% în noiembrie, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele cinci luni, pe fondul reducerii prețului uleiului de palmier.

În contrast, prețurile la cereale au înregistrat un avans de 1,8% în noiembrie, față de octombrie. La grâu, prețurile au crescut datorită potențialei cereri din China și a tensiunilor geopolitice din regiunea Mării Negre, în timp ce prețurile la porumb sunt sprijinite de cererea pentru exporturile braziliene și a informațiilor privind efectele fenomenelor meteo asupra culturilor din America de Sud.

Într-un raport separat, FAO și-a revizuit estimările privind producția mondială de cereale în 2025 până la nivelul record de 3,003 miliarde tone metrice, de la 2,990 miliarde tone cât estima anterior, în special în urma îmbunătățirii prognozelor referitoare la producția de grâu.

În plus, FAO a revizuit în creștere previziunile privind stocurile de cereale la finalul sezonului 2025/2026, la nivelul record de 925,5 milioane tone, reflectând așteptările referitoare la majorarea stocurilor de grâu în China și India.