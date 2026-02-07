FAO: Prețurile mondiale la alimente și-au continuat scăderea în luna ianuarie

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în luna ianuarie 2026, pentru a cincea lună la rând, pe fondul unor cotații mai mici la lactate, zahăr și produse din carne, a anunțat, vineri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În luna ianuarie 2026, acest indice s-a situat la o medie de 123,9 puncte, în scădere cu 0,4% comparativ cu situația din luna decembrie 2025 și cu 0,6% mai puțin comparativ cu situația din luna ianuarie 2025.

În rândul principalelor categorii de produse, prețurile la lactate au înregistrat cel mai puternic declin, 5% de la o lună alta, pe fondul unor cotații mai mici la brânză și unt ca urmare a ofertei abundente.

Prețurile la zahăr au scăzut cu 1%, pe fondul prognozelor referitoare la creșterea livrărilor în sezonul actual, iar prețurile la carne au scăzut cu 0,4%, pe fondul unor livrări globale consistente și al unei cereri limitate.

În schimb, prețurile uleiurilor vegetale au crescut cu 2,1%, în contextul creșterii cotațiilor la uleiul de palmier, pe fondul unei diminuări sezoniere a producției în Asia de Sud-Est, în timp ce prețurile la uleiul de floarea soarelui au crescut și ele, în contextul unor livrări limitate din regiunea Mării Negre.

De asemenea, prețurile la cereale au crescut ușor cu 0,2%, în pofida unor prețuri ușor mai mici la grâu și porumb.

Într-un raport separat, FAO și-a îmbunătățit estimările privind producția mondială de cereale în 2025 până la 3,023 miliarde de tone, de la 3,003 miliarde de tone cât estima anterior, pe fondul unor recolte record la grâu, cereale grosiere și orez. Revizuirea este rezultatul unor producții de grâu mai mari decât se anticipa în Argentina, Canada și Uniunea Europeană, alături de prognozele privind creșterea suprafețelor cultivate cu porumb și a randamentelor în China și SUA.