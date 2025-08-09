FAO: Prețurile mondiale la alimente, la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani, pe fondul prețurilor record la carne și al majorării cotațiilor la uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În iulie, acest indice s-a situat la o medie de 130,1 puncte, în creștere cu 1,6% față de nivelul înregistrat luna precedentă. Este cel mai ridicat nivel începând din februarie 2023, dar cu 18,8% sub maximumul istoric atins în martie 2022.

Cotațiile la cereale au scăzut în iulie, la cel mai redus nivel din ultimii aproape cinci ani, reflectând presiunile sezoniere de aprovizionare de la recoltele de grâu din emisfera nordică.

Cotațiile la zahăr au scăzut în iulie pentru a cincea lună consecutiv, pe fondul așteptărilor privind majorarea producției în Brazilia și India, în timp ce prețurile lactatelor au scăzut pentru prima dată din aprilie 2024, mai ales la unt și lapte praf.

FAO nu a actualizat luna aceasta estimările privind recolta mondială de cereale. Prețurile la carne au atins un nivel record în iulie: 127,3 puncte – în creștere cu 1,2% față de nivelul record precedent din iunie, majorarea cererii din China și SUA ducând la prețuri ridicate la carnea de vită și de oaie. Importurile SUA de carne de vită au crescut după ce seceta a dus la declinul producției interne. Anul trecut, China a importat cantități record de carnea de vită, pe fondul popularității în creștere al acestui tip de carne. În schimb, a scăzut prețul la carnea de porc, pe fondul aprovizionării suficiente și al reducerii cererii, în special în UE, a precizat FAO.

Cotațiile la uleiuri vegetale au urcat la 166,8 puncte, în creștere cu 7,1% față de nivelul înregistrat luna precedentă și cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Avansul vine pe fondul prețurilor ridicate la uleiul de palmier și cel de floarea soarelui, datorită cererii robuste pe plan mondial și problemelor de aprovizionare, deși a scăzut prețul uleiului de rapiță, după sosirea în Europa a noilor livrări, a informat FAO.