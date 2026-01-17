Germania: Inflația a scăzut la 1,8% în decembrie, pe fondul reducerii prețurilor la energie și alimente

Prețurile mai scăzute la energie și alimente au dus la reducerea ratei anuale a inflației în Germania la 1,80% în decembrie, a anunțat vineri Oficiul federal de statistică (Destatis), confirmând datele preliminare, transmit Reuters și DPA.

Prețurile de consum au crescut în medie cu 2,2% anul trecut, a confirmat Destatis, un nivel similar cu cel din 2024.

Presiunile asupra bugetelor gospodăriilor s-au atenuat în decembrie, rata inflației scăzând sub ținta BCE de 2% pentru prima dată din septembrie 2024.

În timp ce prețurile serviciilor, cum ar fi transportul public și asigurările, au crescut cu 3,5% luna trecută, prețurile la alimente au urcat cu doar 0,8% față de decembrie 2024, unele produse, cum ar fi untul și uleiul de măsline, s-au ieftinit, în timp ce prețurile la carnea de vită și cea de pui au crescut cu 14,1% și, respectiv, 6,3%.

Prețurile la energie au scăzut cu 1,3% în decembrie 2025, iar pe ansamblul anului trecut cu 2,4% comparativ cu 2024.

Majorarea prețurilor la energie, după invadarea Ucrainei de către Rusia, a dus la creșterea ratei inflației în Germania la 6,9% în 2022 și 5,9% în 2023. De atunci inflația s-a stabilizat, iar Institutul Ifo se așteaptă să rămână la 2,2% în 2026 și să crească la 2,3% în 2027.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, s-a situat la 2,8% în 2025, de la 3% în 2024.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), un indicator pentru determinarea inflației la nivelul statelor membre ale UE, s-a situat la 2% în decembrie, în scădere de la 2,6% luna precedentă.

Destatis atrage atenția că prețurile mai ridicate pentru transportul public și majorarea salariului minim ar putea duce anul viitor la o rată mai ridicată a inflației.

Datele preliminare publicate săptămâna trecută de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflației în zona euro a scăzut în decembrie la 2%, de la un nivel de 2,1% luna precedentă. Cifra anunțată de Eurostat este în linie cu estimărilor analiștilor intervievați de Reuters. Aceștia se așteaptă ca tendința să continue în 2026.

Scăderea prețurilor la energie, aprecierea euro, majorarea importurilor din China și moderarea creșterilor salariale ar putea duce la un declin al prețurilor anul acesta, apreciază analiștii. Dar majorarea cheltuielilor din domeniul apărării, cheltuielile fiscale masive din Germania, cererea internă solidă, înăsprirea pieței forței de muncă și turbulențele geopolitice ar putea duce la o creștere a prețurilor în 2026, în zona euro.

Datele confirmă opinia BCE că rata anuală a inflației în zona euro este sub control, iar oficialii au timp să analizeze evoluțiile prețurilor, înainte de a adopta noi măsuri de politică monetară.