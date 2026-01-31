FCI: Numărul total al investitorilor la sfârșitul anului 2025 a crescut la peste 285.000

Numărul total al investitorilor raportați de participanții la Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI) la sfârșitul trimestrului IV al anului 2025 era de 285.582, în creștere cu 4,07% față de sfârșitul trimestrului anterior, potrivit comunicatului trimestrial transmis vineri de FCI.

Conform raportărilor primite, 63.171 de investitori, reprezentând 22,12% din total, dețineau exclusiv titluri de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor, în scădere cu 3,36% comparativ cu trimestrul III, când erau înregistrați 65.364 de investitori.

Numărul investitorilor compensabili integral a crescut cu 3,72% față de trimestrul anterior, în timp ce numărul investitorilor compensabili în limita plafonului de 20.000 de euro a înregistrat o majorare de 4,98%. Totodată, categoria investitorilor necompensabili a consemnat o scădere de 6,74%.

Clasificarea investitorilor este dominată de investitorii compensabili integral, care reprezentau 67,08% din totalul raportat la 31 decembrie 2025. Dintre aceștia, 78,64% utilizează serviciile societăților de servicii de investiții financiare.

Categoria investitorilor eligibili pentru compensare, cu portofolii mai mici decât plafonul de 20.000 de euro, rămâne cea mai numeroasă, atingând 191.566 de investitori la finalul trimestrului IV, în creștere cu 3,72%.

Numărul investitorilor îndreptățiți la compensare, cu portofolii ce depășesc limita de compensare, a fost de 92.646, în creștere cu 4,98% față de trimestrul anterior. Investitorii necompensabili au însumat 1.370 de persoane.

Valoarea portofoliului total a crescut cu 6,83% față de trimestrul precedent, ajungând la 442,6 miliarde lei.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a fost de 4.087,45 euro, în scădere cu 1,42% comparativ cu trimestrul III. În cazul investitorilor compensabili în limita plafonului, portofoliul mediu a crescut cu 1,01%, până la 181.976,97 euro. Portofoliul mediu al unui investitor necompensabil a înregistrat o creștere de 14,32%, ajungând la 50,49 milioane euro.

Resursele financiare destinate compensării investitorilor se ridicau la 30,89 milioane lei la finalul lunii decembrie 2025, fiind plasate în proporție de 90,91% în obligațiuni de stat de tip benchmark și 9,09% în depozite la termen.