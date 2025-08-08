FCI: Numărul total al investitorilor la sfârșitul trimestrului II a crescut la peste 260.000

Numărul total al investitorilor raportați de participanții la Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI) la sfârșitul trimestrului II al anului 2025 era de 262.737, în creștere cu 6,83% față de sfârșitul trimestrului anterior, potrivit comunicatului trimestrial transmis joi de FCI.

Astfel, conform analizei, un număr de 62.038 (23,61%) din numărul total de investitori dețin doar titluri de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor.

În cazul investitorilor compensabili integral, numărul acestora a înregistrat o creștere de 6,48%. Numărul investitorilor compensabili în limita plafonului a crescut cu 7,70% și numărul investitorilor necompensabili a crescut cu 2,03% comparativ cu trimestrul anterior.

Clasificarea investitorilor este dominată de numărul investitorilor compensabili integral, care reprezintă 68,11% din numărul total raportat la 30 iunie 2025. Dintre aceștia, 76,92% apelează la societățile de servicii de investiții financiare.

Categoria investitorilor eligibili pentru compensare, cu portofolii mai mici decât plafonul de 20.000 euro, este cea mai numeroasă categorie de investitori, înregistrând la sfârșitul trimestrului II al anului 2025 o creștere de 6,48%, atingând astfel un număr de 178.957 investitori.

Numărul investitorilor îndreptățiți la compensare, cu portofolii mai mari decât limita de compensare, a fost de 82.371, cu o creștere de 7,70% față de trimestrul anterior. Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (1.409 investitori). În cursul trimestrului II numărul acestor investitori a înregistrat o creștere de 2,03% față de trimestrul anterior.

De asemenea, valoarea portofoliului total a avut o creștere de 4,89%, comparativ cu trimestrul anterior, ajungând la 379,81 miliarde lei.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 4.537,59 euro după ce a înregistrat o creștere de 12,81%, în comparație cu trimestrul I. Portofoliul mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului la sfârșitul trimestrului I a înregistrat o creștere de 6,75%, atingând 196,776.85 euro. Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a înregistrat o creștere de 4,34% atingând 43,809 milioane euro.

La sfârșitul lunii iunie 2025, investiția compensabilă totală era de 12.160,89 lei, iar Fondul avea 31 participanți. Astfel, valoarea investiției medii compensabile (raportată la 31 participanți) este de 392,29 milioane lei, cu 10,78% mai mare decât valoarea înregistrată în trimestrul anterior, de 354,12 milioane lei.

Investiția compensabilă (IC) a înregistrat o creștere de 10,78% în trimestrul II al anului 2025 comparativ cu trimestrul anterior.

Valoarea resurselor financiare destinate compensării investitorilor la sfârșitul lunii iunie 2025 era de 30,89 milioane lei. Aceste resurse au fost plasate în proporție de 91,61 % în obligațiuni de stat de tip benchmark, 8,39 % în depozite la termen.