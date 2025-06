Fidelis V a atras peste 1,64 miliarde lei

Emisiunea Fidelis V din 2025, desfășurată în perioada 6-16 iunie, a înregistrat o valoare de peste 1,64 miliarde lei, depășind suma totală din luna mai, de peste 1,18 miliarde lei, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor.

Conform sursei citate, cea mai recentă ediție de titluri de stat Fidelis se remarcă și datorită rezultatelor importante generate de donatorii-investitori care s-au alăturat campaniei ‘România are sânge de rocker, acum și de investitor’, desfășurată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu ‘Morning Glory cu Răzvan Exarhu’ și Rock FM. Peste 113 milioane lei au fost investiți de către 2.962 români care au donat sânge începând cu luna ianuarie a acestui an. Aceștia au beneficiat de o dobândă de 8,35% pe an, cu scadența la 2 ani, cu 1% mai mare decât cea oferită pentru emisiunile clasice.

‘Rezultatele Fidelis din luna iunie demonstrează încrederea românilor în acest program și, implicit, în stat, chiar și în contextul actual. Totodată, asistăm la un spirit civic remarcabil: peste 2.900 de donatori-investitori au ales să investească și să contribuie cu peste 113 milioane de lei. Le mulțumim investitorilor pentru participare și recomand, în continuare, tuturor să caute aceste titluri de stat. Sunt cele mai sigure investiții, finanțează cheltuielile statului susținând economia națională și sprijină economisirea și investițiile românilor, dobânda ducându-se în buzunarele acestora’, a transmis ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, citat în comunicat.

MF precizează că, pentru prima dată în acest an, au avut loc emisiuni în lei cu scadența la 2, 4 și 6 ani.

Cele mai accesate emisiuni ale acestei ediții au fost: emisiunea în lei, cu scadența de 2 ani și dobânda de 7,35%, cu un total de aproximativ 318 milioane de lei investiți prin 4.038 ordine; emisiunea în euro, cu scadența la 7 ani, dobânda de 6,50%, cu o sumă totală investită de peste 124 milioane euro, echivalentul a peste 623 milioane lei, plasată prin 5.118 ordine.

Emisiunea în euro, cu scadența la 2 ani și dobânda de 3,90%, a atras peste 75 milioane euro, echivalentul a 377,4 milioane lei, plasate prin 2.713 ordine, iar emisiunea cu scadența la 5 ani și dobânda de 5,60%, a avut un total al subscrierilor de aproximativ 22 milioane euro, echivalentul a peste 110 milioane lei. În ceea ce privește emisiunile în lei, cu scadențe de 4 și 6 ani și dobânzi de 7,70% și 7,95%, investitorii au plasat peste 105 milioane lei, prin 1.732 ordine.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Donatorii-investitori au beneficiat de scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. S-au bucurat de condițiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care au făcut dovada donării de sânge începând cu 1 ianuarie 2025, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Potrivit MF, cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS beneficiază de facilități precum posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere, neimpozitarea câștigurilor cumulate din dobânzi și flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

În cele cinci ediții lansate în acest an, investitorii au plasat peste 10,8 miliarde lei prin mai mult de 115.000 subscrieri. Cei 16.789 de donatori-investitori au investit peste 1,15 miliarde lei.