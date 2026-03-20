Ministerul Finanțelor listează la BVB titluri de stat Fidelis de aproape 1,2 miliarde lei

Ministerul Finanțelor (MF) a atras aproape 1,2 miliarde lei (231 milioane euro), prin a treia emisiune de titluri de stat Fidelis din acest an, derulată în martie, iar titlurile au debutat joi la tranzacționare la Bursa de Valori București.

Potrivit unui comunicat al BVB, MF a atras 534 milioane lei și, respectiv, 126 milioane euro (valori însumând 1,17 miliarde lei – 231 milioane euro), prin a treia ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (Fidelis) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori București (BVB).

Oferta s-a derulat în perioada 6 – 13 martie și a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, TradeVille și UniCredit Bank (Sindicat de intermediere) și Banca Transilvania, Libra Internet Bank (Grup de distribuție).

În cadrul acestei oferte, românii au plasat aproape 14.700 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât și pentru cele în euro.

Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital, nu sunt impozabile.

Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă în prima decadă a lunii aprilie.

Prin intermediul celor 34 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație peste 66 miliarde lei (13,3 miliarde euro), se arată în comunicatul citat.