Florin Barbu: România trebuie să exporte, să proceseze și să câștige mai mult din propria producție agricolă

Autorizarea exporturilor de cereale pe piața chineză este tot mai aproape de aprobare, după ce Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a transmis oficial documentația tehnică, o etapă esențială pentru deschiderea acestei piețe, a anunțat joi ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

”Astăzi, la sediul Ambasadei României în Republica Populară Chineză, am avut întâlniri de lucru cu reprezentanții COFCO și cu Sebastien Jia, vicepreședintele International Trade al WH Group, una dintre cele mai importante companii din sectorul agroalimentar chinez. ANSVSA a transmis oficial documentația tehnică pentru autorizarea exportului de cereale, etapă esențială pentru deschiderea acestei piețe. Ne dorim ca, după campania de recoltare din această vară, o parte importantă a cerealelor produse în România să ajungă la export în China”, a scris Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că discuțiile au vizat și oportunități de investiții în România și dezvoltarea colaborărilor între companii mari din China, fermierii români și procesatorii din România.

”La întâlnirea la care au participat și domnul Bai Yong, președinte și membru al board-ului COFCO Corporation, în prezența ambasadorului României în China, Dan-Horia Maxim, am discutat inclusiv oportunități de investiții în România. În cadrul discuțiilor cu WH Group am abordat dezvoltarea colaborărilor între companii mari din China, fermierii români și procesatorii din România, astfel încât valoarea adăugată să rămână în țară. România trebuie să exporte mai mult, să proceseze mai mult și să câștige mai mult din propria producție agricolă. Acesta este obiectivul nostru”, a mai scris Barbu pe rețeaua de socializare.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, împreună cu președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu, se află într-o vizita oficială în Republica Populară Chineză, în perioada 16-20 martie 2026.