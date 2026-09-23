Circa 7,5% dintre mașinile verificate în România prezentau semne de modificare a kilometrajului

Aproximativ 7,5% dintre vehiculele verificate de utilizatorii carVertical din România, în perioada septembrie 2024 – august 2025, prezentau semne de modificare a kilometrajului, iar în cazurile identificate acesta fusese redus, în medie, cu aproximativ 95.100 de kilometri, relevă un studiu de specialitate, publicat miercuri.

Conform datelor centralizate de platforma de raportare a istoricului vehiculelor, carVertical, circa 77% dintre cumpărătorii români de mașini rulate nu știu unde să raporteze o mașină care are kilometrajul dat înapoi.

‘Aceștia nu știu cui să o raporteze, nu se așteaptă să își primească banii înapoi, nu sunt siguri cum tratează autoritățile locale frauda privind kilometrajul și nu cunosc legislația care este în vigoare. Din fericire, legea este mai puternică decât realizează majoritatea cumpărătorilor. Reducerea deliberată a kilometrajului constituie infracțiune de tip fraudă în România. În ciuda legislației, problemele sunt aplicarea legii, capacitatea păgubitului de a dovedi că un odometru a fost dat înapoi, precum și gradul scăzut de conștientizare în rândul populației a resurselor disponibile’, susțin autorii studiului.

Conform sursei citate, aceste minusuri creează un mediu care permite în continuare existența fraudelor.

Astfel, mai mult de o treime dintre cumpărătorii români au cumpărat, sau cunosc pe cineva care a cumpărat, o mașină care avea kilometrajul dat înapoi

Sondajul carVertical realizat pe mai mult de 7.000 de șoferi din Europa, inclusiv aproximativ 800 de respondenți din România, a constatat că 40,6% dintre cumpărătorii români ori au cumpărat personal o mașină care s-a dovedit că avea kilometrajul dat înapoi, ori cunosc pe cineva care a făcut-o. Alți 22,5% nu sunt siguri dacă au pățit acest lucru, iar 36,8% spun că nu li s-a întâmplat niciodată lor sau cuiva cunoscut.

Sondajul surprinde expunerea cumpărătorilor la fraudă pe parcursul întregii vieți, acoperind adesea mai mult de o achiziție și incluzând persoane pe care le cunosc.

Datele publicate de carVertical prin Indicele de Transparență 2025 arată valori mai mici, deoarece acestea reflectă vehiculele individuale inspectate direct pe platforma noastră.

După analizarea fiecărui raport de istoric al vehiculului achiziționat de utilizatorii carVertical din România între septembrie 2024 și august 2025, s-a constatat că 7,5% din vehiculele verificate prezentau semne de manipulare a odometrului.

‘Acest rezultat plasează România pe locul 22 în Indicele de Transparență carVertical. În cazurile în care are loc modificarea kilometrajului, derularea tinde să fie substanțială, în medie, aproximativ 95.100 km fiind șterși de pe odometru. 77% dintre cumpărătorii români de mașini rulate nu sunt încrezători că și-ar recupera banii dacă ar fi victimele unei fraudări a kilometrajului’, se menționează în document.

În același sondaj, mai mult de trei sferturi dintre cumpărătorii români (77,5%) afirmă că nu știu unde pot să raporteze o mașină care are kilometrajul derulat. Încrederea în recuperarea banilor achitați pe un astfel de vehicul este la fel de scăzută: 76,9% nu sunt încrezători că și-ar putea recupera pierderea (39,5% nu sunt foarte încrezători, 37,4% nu sunt deloc încrezători), în timp ce doar 23,1% sunt siguri că și-ar primi banii înapoi.

‘Un drept garantat de lege te protejează doar dacă știi că acesta există și în momentul de față majoritatea cumpărătorilor nu știu la cine să apeleze când descoperă că au dat peste o mașină al cărui kilometraj a fost fraudat’, explică Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical, citat în comunicat.

Din păcate, în momentul de față, istoricul vehiculelor nu trece integral peste granițele țărilor atunci când mașinile rulate sunt exportate. Tocmai această fragmentare a datelor permite multor vehicule care au kilometrajul modificat să treacă neobservate, se mai arată în document.

Pachetul Uniunii Europene privind inspecția tehnică a autovehiculelor, aflat în prezent în procesul legislativ al UE, urmărește să îmbunătățească modul în care datele vehiculelor sunt schimbate între țări.

În România, legislația privind frauda kilometrajului, este reprezentată de o lege din 2023 care cataloghează explicit manipularea odometrului ca fiind o practică ilegală, dar care nu stabilește sancțiuni direct pentru acest delict. În practică, infractorii sunt urmăriți penal în temeiul Articolului 244 din Codul Penal, statutul general al României privind înșelăciunea, care prevede o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani.

Totuși, majoritatea cumpărătorilor nu sunt conștienți de acest lucru: 58,8% admit că nu cunosc pedeapsa maximă și alți 12,7% cred că darea kilometrajului înapoi nu este o practică ilegală.

Deoarece legea română nu prevede nicio amendă pentru această infracțiune, doar cei 17,1% care au răspuns ‘o pedeapsă cu închisoarea’ au avut dreptate – cei 11,3% care au răspuns ‘o amendă mică’ au descris o sancțiune care nu se aplică deloc fraudării odometrului conform legislației române. Acest lucru face ca ponderea celor neinformați să se ridice la 82,8%, notează sursa citată.

‘O lege puternică descurajează frauda doar dacă cumpărătorii și vânzătorii știu că este aplicată în realitate. Până când gradul de conștientizare publică nu va ajunge la nivelul legislației, accesarea unui raport de istoric auto înainte de cumpărare rămâne cea mai sigură protecție la îndemâna șoferilor’, explică domnul Buzelis.

Autorii studiului susțin că, în cadrul sistemelor actuale care sunt axate pe plan intern, odată ce o mașină este exportată, istoricul său este practic șters.

‘Până când nu vom avea o rețea europeană unificată de partajare a datelor care să elimine aceste lacune transfrontaliere, consumatorii nu se pot baza doar pe lege pentru a se proteja de riscurile pe care nici nu le pot vedea. Toți cumpărătorii au dreptul de a cunoaște istoricul complet al unei mașini rulate înainte să o cumpere, nu doar să li se spună prețul’, se menționează în document.

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de clienți între septembrie 2024 și august 2025. Cercetarea se bazează pe un sondaj afișat pe ecranul de încărcare a raportului carVertical, realizat între iulie și august 2026. Sondajul a avut aproximativ 7.800 de respondenți din 18 țări, inclusiv aproximativ 800 din România.