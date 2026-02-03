Norvegia cere UE să nu interzică importul de hidrocarburi extrase din Arctica

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a îndemnat luni Uniunea Europeană să excludă în viitoarea sa strategie de securitate ce privește regiunea arctică ideea unei interdicții asupra achiziției de petrol și gaze extrase din Arctica, relatează agenția EFE.

Vorbind la Conferința de Securitate de la Oslo, alături de șefa diplomației europene Kaja Kallas, premierul norvegian a spus că i-a transmis acesteia din urmă – care se numără și printre vicepreședinții Comisiei Europene – că blocul comunitar ar trebui să reconsidere ideea unui moratoriu privind importurile de petrol și gaze provenite din regiunea arctică.

‘Există în UE această idee a unui moratoriu (pentru a interzice) importul de energie din Arctica. Cred că această idee ar trebui reconsiderată, întrucât toată energia pe care UE o primește din Norvegia provine din Arctica’, a explicat șeful guvernului norvegian.

‘Dacă aceste importuri s-ar opri mâine din cauza unui moratoriu, atunci știți că livrările s-ar putea îndrepta spre alte locuri (în afara UE n.red), și cred că ar fi păcat’, a adăugat premierul Jonas Gahr Store.

Referindu-se la acest subiect, Kaja Kallas a afirmat ulterior în fața presei, vorbind alături de premierul norvegian, că noua strategie de securitate a UE privind regiunea arctică este încă în curs de elaborare, prin urmare nu poate specula asupra conținutului său final.