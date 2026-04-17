Valoarea exporturilor de petrol ale Norvegiei a atins un maxim istoric în luna martie

Valoarea exporturilor de țiței ale Norvegiei a crescut în luna martie până la un nivel record, în contextul izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus excedentul comercial al țării la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, transmite Bloomberg.

Valoarea exporturilor de țiței a crescut cu 68% în ritm anual în luna martie, ajungând la 57,4 miliarde de coroane (6,1 miliarde de dolari), în contextul în care Norvegia a vândut în străinătate 56,6 milioane de barili de petrol, a transmis institutul național de statistică într-un comunicat publicat miercuri.

‘Închiderea Strâmtorii Ormuz a provocat un șoc semnificativ al ofertei pe piața petrolului, ceea ce a contribuit la prețurile ridicate ale petrolului în martie și, prin urmare, la cea mai mare valoare a exporturilor înregistrată vreodată’, a declarat Jan Olav Rorhus, consilier în cadrul institutului de statistică.

Norvegia, cel mai mare exportator de energie din Europa de Vest, a fost ajutată și de creșterea prețurilor la gazele naturale, pe măsură ce războiul din Iran a afectat aprovizionarea. Creșterea veniturilor combinate din petrol și gaze a ridicat surplusul comercial al Norvegiei la 97,5 miliarde de coroane, cel mai ridicat nivel de după ianuarie 2023.

Aceste date statistice vin în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat marți, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că ‘Europa are nevoie disperată de energie’ și ‘Norvegia își vinde petrolul din Marea Nordului către Marea Britanie la un preț dublu. Fac o avere’.

Cu toate acestea, luna trecută, ministrul norvegian al Finanțelor, Jens Stoltenberg, fost șef al NATO, a respins afirmațiile conform cărora țara sa profită de războiul din Orientul Mijlociu. Impactul conflictului asupra piețelor bursiere este mai important pentru norvegieni, via fondul suveran de investiții care deține active cu o valoare de 2.200 miliarde de dolari, decât creșterea prețurilor la energie, a susținut Stoltenberg.