Fonduri europene de aproape 501 milioane de euro pentru investiții în agricultură și procesare, în ianuarie și februarie

Valoarea fondurilor europene pentru investiții în agricultură și procesare, prin intervențiile programate a fi deschise în primele două luni ale acestui an, este de aproape 501 milioane de euro, potrivit calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare din cadrul Planul Strategic PAC 2023-2027.

Astfel, în lunile ianuarie și februarie vor fi deschise șapte sesiuni de finanțare, cele mai mari sume fiind alocate pentru: DR-12 – Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați, cu fonduri de 169,5 milioane de euro, sesiune estimată să se deschidă în data de 30 ianuarie, respectiv DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, cu o alocare de 151,3 milioane de euro (19 ianuarie 2026).

De asemenea, pentru DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni, fondurile disponibile sunt de 108 milioane euro, iar măsura se va deschide la finele lunii februarie, respectiv în 27 februarie 2026.

Tot în februarie vor fi deschise măsurile: DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă – cu o alocare de 45 milioane de euro (2 februarie 2026); DR-19 – Investiții neproductive la nivel de fermă – care are prevăzute fonduri de 11,7 milioane de euro (9 februarie 2026); DR-21 – Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) – cu o sumă de 10 milioane de euro (13 februarie 2026); DR-18 – Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice – fonduri de 5 milioane de euro (23 februarie 2026).

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din cadrul Pilonului II – Dezvoltare Rurală al Planului Strategic PAC 2023-2027 a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).