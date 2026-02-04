Ford și Geely negociază un parteneriat strategic în Europa

Constructorul auto american Ford și producătorul chinez Geely poartă discuții cu privire la un posibil parteneriat, într-un moment în care producătorii auto din întreaga lume încearcă să împartă tehnologiile de vârf și costurile de producție, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuțiilor.

Potrivit surselor, cele două companii poartă discuții pentru ca Geely să poată utiliza fabricile Ford din Europa pentru a produce vehicule destinate pieței europene. De asemenea, cei doi producători au discutat despre posibilitatea de a face schimb de tehnologii. Discuțiile cu privire la producția europeană sunt mai avansate, au precizat sursele. Recent, Ford a trimis o delegație în China pentru a intensifica discuțiile, după ce săptămâna trecută la Michigan au avut loc întâlniri între directori de la Geely și cei de la Ford.

Sursele citate de Reuters au mai dezvăluit că discuțiile dintre Geely și Ford au început în urmă cu mai multe luni. Solicitate să comenteze, Geely a refuzat să comenteze iar Ford a declarat: ‘Avem discuții cu multe companii tot timpul cu privire la diferite subiecte. Uneori se concretizează, alteori nu’.

Producătorii auto chinezi au fost practic excluși de pe piața americană din cauza tarifelor și restricțiilor impuse în timpul administrației Biden, care a invocat riscuri la adresa securității naționale, din cauza colectării de date. Orice acord care să aducă tehnologia avansată a vehiculelor chinezești pe piața americană ar putea intra în vizorul administrației Trump și al altor organisme.

Un eventual acord cu Geely ar putea ajuta Ford să ajungă din urmă rivalii globali în domenii precum tehnologia vehiculelor conectate, o prioritate pentru Tesla și un obiectiv major pentru producătorii auto chinezi. Directorul general de la Ford, Jim Farley, a subliniat în mod insistent necesitatea ca producătorul american să elimine decalajul competitiv față de China. Într-un interviu acordat anul trecut la un forum organizat la Aspen, Farley a numit poziția de lider global a Chinei în domeniul vehiculelor electrice și al tehnologiei vehiculelor conectate ‘cel mai umilitor lucru pe care l-am văzut vreodată’.

Producerea de mașini la fabricile europene ale Ford ar ajuta Geely să evite tarifele Uniunii Europene asupra vehiculelor electrice fabricate în China. În 2024, UE a introdus tarife de până la 37,6% pentru vehiculele electrice importate din China, avertizând asupra unui potențial val de vehicule subvenționate incorect.

O sursă citată de Reuters a declarat că, cel mai probabil, uzina Ford de la Valencia, Spania, va fi fabrica implicată în discuțiile cu Geely.

Mai mulți constructori auto chinezi au făcut demersuri pentru a produce automobile în Europa. Vehiculele producătorului auto chinez Leapmotor vor fi construite la o fabrică Stellantis din Spania, ca parte a unei societăți mixte.

Geely a încheiat parteneriate cu Renault în Coreea de Sud și Brazilia pentru a produce și vinde în comun mașini construite pe tehnologiile Geely, utilizând fabricile și rețeaua de vânzări a producătorului auto francez. Strategia pare să dea roade, deoarece vânzările de mașini marca Renault în afara Europei au crescut cu 11% în 2025 față de anul precedent, după o scădere de 0,6% în 2024.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan, ce are aproximativ 190.000 de angajați în întreaga lume. În Europa, Ford este responsabilă pentru producerea, vânzarea și întreținerea vehiculelor marca Ford pe 50 de piețe individuale și are circa 45.000 de angajați la unitățile sale deținute în totalitate și la întreprinderile mixte consolidate și aproape 59.000 de oameni, când sunt incluse afacerile neconsolidate.

În luna martie 2022, constructorul auto Ford a transferat proprietatea fabricii de la Craiova către partenerul său Ford Otosan, cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa.