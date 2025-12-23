FPE: Menținerea impozitelor suplimentare și noile măsuri fiscale vor avea efecte negative asupra pieței energetice

Federația Patronală a Energiei (FPE) atrage atenția că măsurile propuse în Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză și fără un dialog social autentic cu reprezentanții mediului economic.

Federația consideră că aceste inițiative încalcă principiile bunei guvernări, ignoră promisiunile recente făcute de Guvern în relația cu patronatele și riscă să distorsioneze concurența, să descurajeze investițiile și să afecteze funcționarea unui sector strategic pentru economie, în timp ce menținerea impozitelor suplimentare în sectorul petrol și gaze și introducerea unor noi măsuri fiscale vor avea efecte negative asupra întregii piețe energetice, se arată într-un comunicat al federației.

”FPE își exprimă opoziția fermă față de prelungirea Ordonanțelor de urgență nr. 5/2013 (privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural n.r) și nr. 6/2013 (privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale n.r), concomitent cu menținerea impozitului pe cifra de afaceri aplicabil sectorului de țiței și gaze, măsuri care accentuează suprataxarea și afectează grav sectoare economice strategice. Aceste decizii adâncesc instabilitatea fiscală și subminează capacitatea industriei de a susține investiții pe termen lung. Într-un context regional și internațional marcat de competiție economică accentuată, România are nevoie de o industrie puternică, sprijinită de un sector energetic stabil și predictibil. Politicile fiscale impredictibile, adoptate fără consultare și fără o viziune coerentă, slăbesc competitivitatea economică și pun în pericol securitatea energetică”, semnalează reprezentanții FPE.

Potrivit acestora, asigurarea securității energetice și tranziția către tehnologii verzi presupun investiții masive, imposibil de realizat într-un climat fiscal instabil, iar menținerea unui cadru fiscal predictibil nu este o solicitare formală a industriei, ci o condiție esențială pentru dezvoltarea economică sustenabilă.

Federația subliniază că industria energetică și-a demonstrat constant responsabilitatea, contribuind în 2022 cu 48,8 miliarde lei la bugetul general consolidat, o creștere de 62% față de anul anterior. Însă, această contribuție a fost determinată în principal de o creștere accelerată a impozitării suplimentare, în special în sectorul gazelor naturale.

FPE cere Guvernului consultare reală și timp pentru analiză asupra proiectului de OUG de modificare a Codului fiscal.

”În acest context, FPE solicită explicit un dialog social real, substanțial și constant, în care pozițiile industriei să fie ascultate și integrate în procesul decizional. Este necesar timp adecvat pentru analiză, evaluări de impact și consultări autentice, nu decizii adoptate în regim de urgență, fără fundament economic solid. Totodată, Federația subliniază că orice modificare fiscală semnificativă trebuie anunțată cu un termen minim de 6 luni înainte de aplicare și integrată într-un calendar multianual de politici fiscale, care să ofere mediului economic predictibilitatea necesară pentru planificarea investițiilor și dezvoltarea pe termen lung. În lipsa acestor principii, România riscă să piardă investiții strategice, locuri de muncă și oportunități de dezvoltare într-un sector vital pentru economie”, se subliniază în comunicat.

Solicitările FPE vizează: inițierea unor consultări reale și transparente cu industria și patronatele reprezentative; adoptarea unor politici fiscale predictibile, anunțate din timp și integrate într-un cadru multianual coerent; reanalizarea măsurilor fiscale propuse, având în vedere impactul economic real.

Federația Patronală a Energiei își reafirmă disponibilitatea de a contribui activ, cu expertiză și date concrete, la construirea unei politici fiscale echilibrate, sustenabile și orientate spre viitor, în beneficiul economiei României.

Federația Patronală a Energiei, fondată în anul 1991, reprezintă 95% din industria de petrol și gaze a României și capătă o relevanță tot mai mare în domeniul energiei regenerabile și a tehnologiilor necesare reducerii emisiilor, în ritm cu dezvoltarea lor în țara noastră.