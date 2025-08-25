FPIOR: Autoritățile trebuie să fie parteneri, nu adversari ai industriei ospitalității

Industria ospitalității se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, marcată de lipsa acută de forță de muncă, creșterea accelerată a costurilor și instabilitate economică, iar autoritățile, în loc să ofere soluții și sprijin, transmit mesaje care stigmatizează un sector esențial pentru economia națională, susțin reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPTIOR).

‘Nu putem accepta ca HoReCa să fie pusă la zid prin campanii ce seamănă neîncredere între clienți și antreprenori. Respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar aceasta trebuie să fie însoțită de educație, sprijin și consultare, nu de măsuri populiste care compromit încrederea publicului. Soluțiile adevărate se găsesc doar prin colaborare loială între stat, industrie și consumatori’, a declarat vicepreședinte FPIOR, Corina Macri.

Patronatul din industria ospitalității atrage atenția, într-un comunicat transmis luni AGERPRES, că ANAF a lansat recent o campanie prin care promite clienților masa gratuită în cazul în care nu primesc bon fiscal. FPIOR, reprezentată de peste 1000 de companii românești și 26.000 de angajați, nu a văzut în ultimii 15 ani vânzare fără bon fiscal și consideră această abordare o măsură superficială.

‘Susținem respectarea legii și aplicarea regulilor fiscale. Dar transformarea clienților în ‘inspectori’ și tratarea antreprenorilor ca ‘suspecți permanenți’ nu reprezintă o soluție. Este o atitudine punitivă, ce poate crea neîncredere și ostilitate acolo unde ar trebui să existe respect și colaborare’, a adăugat vicepreședinte FPIOR, Cătălin Mahu.

La rândul său, președintele executiv al federației, Călin Cozma, amintește că România este o țară educată, ‘nu una bananieră’, iar readucerea în discuție a unei probleme deja rezolvate pare nejustificată și întârziată cu 15 – 20 de ani.

În acest context, FPIOR va înainta Guvernului o serie de măsuri reale din partea antreprenorilor pentru salvarea bugetului și face un apel ferm către autorități să renunțe la retorica confruntării, să angajeze urgent specialiști cu experiență reală și să adopte politici dezvoltate împreună cu mediul de afaceri românesc ‘și nu împotriva lui’.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România este cea mai mare organizație națională și reprezentativă din domeniu, care reunește peste 1.000 de companii naționale și reprezintă 24 de județe ale țării plus municipiul București, 29 de Patronate și peste 26.000 de angajați.