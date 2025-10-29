FPIOR: Dialogul social și viitorul ospitalității românești, în centrul discuțiilor europene

Lipsa formării profesionale, fluctuația ridicată a angajaților și deficitul de forță de muncă calificată în industria ospitalității sunt principalele provocări identificate de reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), care solicită măsuri ‘urgente și coordonate’ la nivel național și european.

Potrivit unui comunicat al organizației, transmis miercuri AGERPRES, o delegație de 16 membri ai FPIOR se află la Bruxelles, unde analizează modele europene de dialog social și bune practici în domeniul ospitalității și alimentației publice.

Reprezentanții FPIOR au avut întâlniri cu organizații europene de profil, în cadrul cărora au discutat despre provocările și oportunitățile din sectorul ospitalității și alimentației publice și au identificat provocări comune, precum lipsa formării profesionale, fluctuația ridicată a angajaților și deficitul de forță de muncă calificată, subliniind necesitatea unor soluții urgente și coordonate la nivel național și european.

‘Ospitalitatea românească are nevoie de o voce puternică la nivel european. Dialogul social este cheia pentru o industrie sustenabilă, modernă și competitivă’, a declarat președintele executiv al organizației, Călin Cozma, în comunicatul citat.

Una dintre temele principale abordate face referire la modele europene de dialog social, iar Federația precizează că în România, sindicatele din ospitalitate și turism sunt aproape inexistente și vizează dezvoltarea acestei culturi, pentru a crea o industrie mai puternică și mai echilibrată între angajatori și angajați.

În ceea ce privește contractele colective și bunele practici, FPIOR arată că lipsa expertizei în negocierea contractelor colective la nivel național este compensată printr-un proiect UE derulat de FPIOR, menit să formeze competențe și să aducă experiența europeană în România.

De asemenea, reprezentanții FPIOR au explorat exemple de bune practici în Europa, pentru a construi un model adaptat realităților locale, cu beneficii reciproce pentru angajați și angajatori.

O altă temă analizată urmărește sprijinirea construirii unui sindicat național în ospitalitate. ‘Discuțiile au vizat structura optimă – bottom-up, plecând de la nivel local, sau top-down, la nivel național – pentru a dezvolta o mișcare sindicală solidă și sustenabilă’, se mai arată în comunicat.

‘Evenimentul a adus la aceeași masă preocupări comune pentru toate țările Europei: descentralizarea deciziilor, flexibilitatea reglementărilor și dezvoltarea dialogului social real’, a subliniat Corina Macri, vicepreședinte FPIOR.

Totodată, dialogul cu Food Service Europe a adus în discuție și aspecte privind sustenabilitatea lanțurilor de aprovizionare și achizițiile publice, inclusiv modalități de a proteja mediul, fără a afecta calitatea serviciilor și costurile.

În aceste context, FPIOR propune crearea unui parteneriat european pentru dialog social și sustenabilitate în ospitalitate, cu o declarație comună prevăzută pentru primăvara anului 2026, precum și participarea la proiecte UE, precum Horizon Europe și Erasmus+.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România este cea mai mare organizație națională din domeniu, care reunește peste 1.000 de companii și reprezintă 26 de județe ale țării, plus municipiul București, 29 de patronate și peste 30 000 de angajați.