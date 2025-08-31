Franța se îndreaptă spre cea mai bună recoltă la cartofi din ultimii 10 ani

Recolta de cartofi din acest an a Franței ar putea atinge 8,5 milioane de tone, un nivel inedit în ultimii zece ani, ceea ce contribuie la scăderea prețurilor, a avertizat vineri Uniunea națională a producătorilor de cartofi din Franța (UNPT), transmite AFP.

În contextul în care a început recoltatul cartofilor noi, UNPT estimează că producția din acest an va fi cu 10% peste cea de anul trecut, adică un plus de 900.000 de tone. ‘Cartofii timpurii’ sau cartofii noi (cu coajă subțire, recoltați înainte de a ajunge complet la maturitate) reprezintă o medie de 50.000 de tone pe an.

Această creștere a volumelor ‘nu este o surpriză’, fiind direct legată de creșterea suprafețelor cultivate, care în 2025 au atins 197.000 de hectare, în creștere cu 10,3% în ritm anual, a precizat secretarul general de la UNPT, Alain Dequeker.

‘Un fenomen similar se înregistrează în rândul celor patru mari țări producătoare din nordul Europei. Împreună, suprafețele cultivate cu cartofi în Franța, Germania, Belgia și Țările de Jos au crescut cu 55.000 de hectare’, a informat Alain Dequeker. Acesta a subliniat însă că de mai mult de un an UNPT a tras un semnal de alarmă asupra ‘riscurilor unui volum al producției care să fie mai mare decât capacitatea reală a pieței’.

Abundența care se anunță va pune presiune asupra producătorilor din Franța, cel mai mare exportator mondial de cartofi. ‘Avem simultan o ofertă mult prea abundentă și o cerere în scădere din partea sectorului industrial’, a explicat Dequeker.

În Franța, aproximativ 80% din cantitățile de cartofi achiziționate de sectorul industrial sunt cumpărate pe bază de contract, ceea ce garantează fermierului un preț negociat în avans pentru cea mai mare parte din producția sa.

În prezent, prețul la tona de cartofi se situează în jurul la 180 de euro, imediat după recoltare, și poate ajunge până la 230 de euro pe tonă, ținând cont de cheltuielile cu depozitarea pentru cartofii livrați la o dată ulterioară.

‘Cei mai afectați fermieri sunt cei care nu au încheiat contracte în avans și au produs mai mult în acest an’, încurajați de solicitările venite din partea anumitor actori industriali care la final nu au mai făcut achiziții, explică Alain Dequeker. ‘În prezent, vedem actori industriali care oferă prețuri indecente, de la zero până la 15 euro pe tonă. Noi le spunem fermierilor să nu vândă la aceste prețuri, care sunt echivalente cu a lucra în pierdere’, a adăugat Dequeker.