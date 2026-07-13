Fritz: Dacă nu e posibilă o majoritate pentru un guvern curajos, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că România are nevoie de un guvern ”curajos” care să livreze rezultate pentru cetățeni, iar dacă nu este posibilă conturarea unei majorități parlamentare care să îl susțină, poate că decizia ar trebui să aparțină populației.

”Avem nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu unul care îi protejează pe privilegiați sub umbrela stabilității. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediștilor”, a scris liderul USR, luni, pe Facebook.

Fritz a mai afirmat că cei care ”urăsc” USR se tem de o Românie ”dreaptă și funcțională”.

”USR nu e partid, zice liderul senatorilor AUR, ci e boală, un virus. Ideea scoaterii USR de la guvernare, zice secretarul general PSD, s-a sărbătorit în ședințele PSD cu ‘aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale’. Ura PSD-AUR față de USR este, în realitate, frică de ceea ce USR reprezintă: o Românie dreaptă și funcțională pentru milioanele de români care muncesc cinstit în această țară, fără pile și fără privilegii”, precizează Dominic Fritz.

Fritz a subliniat că miniștrii USR iau măsuri pentru a îmbunătăți viața românilor.

”Protejează păduri, investesc in infrastructură critică, fac curățenie în companii de stat, digitalizează servicii publice, întăresc apărarea țării, ne reprezintă demn în lume. Iar lumea vede. Rezultatele USR sunt amenințarea cea mai mare pentru cei care sunt disperați să nu se schimbe nimic, cei care au construit PSD și AUR ca paravan pentru propria lăcomie. Au nevoie ca de aer ca lumea să creadă că toți sunt la fel. Diana, Oana, Irineu, Radu sunt dovada că se poate. De aceea sunt atacați atât de agresiv”, a adăugat liderul USR.

Liderii fostei coaliții de guvernare se întâlnesc cu președintele Nicușor Dan, luni dimineața, la ora 9:00, la Palatul Cotroceni.

Potrivit agendei șefului statului, acesta va discuta cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, și cu liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar de atunci se încearcă coagularea unei majorități parlamentare pentru învestirea unui nou Executiv.