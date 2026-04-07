Gazele naturale s-au scumpit în Europa, după ce Trump a amenințat cu escaladarea războiului din Iran

Prețul gazelor naturale a crescut ușor în Europa, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că întregul Iran ar putea fi distrus marți seară, avertizând Teheranul că trebuie să încheie un acord până atunci sau riscă să suporte consecințele, transmite Bloomberg.

În jurul orei 8:21 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures la gaze naturale erau în creștere cu 1,5%, până la 50,80 de euro pentru un megawatt-oră (MWh), după ce au înregistrat un salt de peste 55% de la începutul războiului din Iran.

Luni seara, Trump a declarat că armata americană ar putea distruge ‘fiecare pod din Iran până mâine seară, ora 12:00’, dacă Iranul nu ajunge la un acord până la termenul limită de marți, ora 20:00. De asemenea, centralele electrice din Iran vor fi ‘aruncate în aer și nu vor mai fi folosite niciodată’, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Iranul a avertizat că va răspunde la astfel de atacuri prin intensificarea propriilor atacuri asupra infrastructurii energetice din Golful Persic, o mișcare care ar putea reduce și mai mult aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

În ceea ce privește Europa, restricțiile prelungite riscă să complice eforturile de reumplere a depozitelor de gaze, care acum sunt la puțin peste 28% din capacitate, înainte de iarna viitoare. Chiar dacă, în mod normal, cea mai mare parte a gazului din Orientul Mijlociu merge către Asia, perturbările continue din Orientul Mijlociu ar putea intensifica concurența pentru un livrări limitate de gaze naturale lichefiate.

Potrivit traderilor, Iranul nu a permis încă trecerea niciunei nave încărcate cu gaze lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele săptămâni, o interdicție care riscă să exacerbeze penuriile globale. Petrolierele și alte nave au trecut prin strâmtoare, de obicei cu permisiunea Iranului, în timp ce o cincime din aprovizionarea mondială cu gaze lichefiate rămâne întreruptă.