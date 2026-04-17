Gemini oprește reclamele dăunătoare înainte ca utilizatorii să le vadă

Utilizarea de instrumente bazate pe Gemini a îmbunătățit semnificativ, anul trecut, capacitatea companiei de a detecta și stopa reclamele problematice, astfel că peste 99% dintre reclamele care încălcau politicile Google au fost oprite înainte de a fi publicate și văzute de utilizatori, relevă Google Ads Safety Report 2025.

Google a publicat Google Ads Safety Report 2025, raportul său anual privind siguranța în publicitatea online. Documentul evidențiază progresele realizate de companie în prevenirea și combaterea publicității înșelătoare pe parcursul anului trecut, contribuind astfel la menținerea unui ecosistem online sigur, susținut de publicitate.

‘Echipele Google folosesc de mai mulți ani inteligența artificială avansată pentru a identifica și opri escrocii. Anul trecut, utilizarea de instrumente bazate pe Gemini a îmbunătățit semnificativ capacitatea companiei de a detecta și stopa reclamele problematice: peste 99% dintre reclamele care încălcau politicile Google au fost oprite înainte de a fi publicate și văzute de utilizatori’, se arată într-un comunicat al companiei.

Modelele Google analizează sute de miliarde de semnale – inclusiv vechimea contului, indicii comportamentali și tiparele campaniilor – pentru a opri amenințările înainte ca acestea să ajungă pe ecranele utilizatorilor. Spre deosebire de sistemele anterioare bazate pe cuvinte cheie, cele mai noi modele ale Google de combatere a publicității dăunătoare înțeleg mai bine intenția, ceea ce permite identificarea conținutului malițios și blocarea preventivă, chiar și atunci când acesta este conceput să evite detectarea.

Această abordare proactivă a ajutat în lupta împotriva actorilor rău intenționați. În 2025, Google a blocat sau eliminat peste 8,3 miliarde de reclame și a suspendat 24,9 milioane de conturi, inclusiv 602 milioane de reclame și 4 milioane de conturi asociate cu escrocherii.

Conform sursei citate, un element esențial de prevenție îl constituie programul extins al Google de verificare a advertiserilor. Prin validarea identității, actorii rău intenționați sunt opriți înainte de a intra în sistemul publicitar al Google, iar acest lucru contribuie la consolidarea încrederii în reclamele afișate și în afacerile din spatele lor.

‘Întrucât Gemini înțelege mai bine intenția unei reclame, echipele Google își pot concentra atenția asupra actorilor rău intenționați și asupra aplicării regulilor. Gemini distinge mai eficient între oferte legitime și o tentativă de fraudă, iar această acuratețe sporită a redus cu 80% suspendările incorecte ale advertiserilor în 2025 (comparativ cu 2024). Astfel, sunt protejate afacerile legitime, care își pot continua activitatea de promovare, în timp ce sunt menținute standarde ridicate de siguranță pentru utilizatori’, dă asigurări compania.