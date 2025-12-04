Germania: BioNTech este aproape de achiziționarea CureVac

BioNTech, una dintre primele companii care a dezvoltat un vaccin eficient Covid-19, este aproape de achiziționarea rivalului farmaceutic german CureVac, transmite DPA.

Marea majoritate a acționarilor CureVac au acceptat miercuri oferta de preluare a grupului german de biotehnologie BioNTech, care are sediul în Mainz. Până la finalul perioadei ofertei inițiale, în 3 decembrie, aproximativ 81,74% din acțiunile CureVac au fost schimbate cu titluri BioNTech, ceea ce înseamnă că a fost depășit pragul minim de acceptare.

Ambele firme sunt listate la Bursa de la New York. BioNTech vrea să achiziționeze CureVac pentru a-și extinde expertiza în domeniul terapiilor contra cancerului, bazate pe ARN mesager.

În oferta anunțată în iunie, BioNTech a stabilit un preț de 5,46 dolari pentru fiecare acțiune CureVac, evaluând compania la aproximativ 1,25 miliarde de dolari.

Schimbarea acțiunilor CureVac cu titluri BioNTech poate fi realizată până în 18 decembrie, când expiră oferta grupului german de biotehnologie. BioNTech a anunțat că orice acțiuni rămase vor fi schimbate, indiferent de opțiunea acționarilor, deoarece acționarii CureVac au aprobat această procedură la o întâlnire extraordinară.

Preluarea, care a fost aprobată în unanimitate de conducerile și de Consiliile de Supervizare ale ambelor companii ar urma să fie finalizată până la 31 decembrie 2025.

BioNTech a anunțat recent că își propune comercializarea unui prim medicament împotriva cancerului în 2026, în principal grație tehnologiei ARN mesager (ARNm).

BioNTech lucrează în prezent la mai multe terapii împotriva diferitelor tipuri de cancer (melanom, prostată, cap și gât, ovare, plămâni, colorectal), imunoterapii și vaccinuri, aflate în prezent în faza de studii clinice.